동아오츠카 "리센느 모델 발탁 후 나랑드사이다 매출 48% 증가"

동아오츠카는 걸그룹 리센느를 모델로 발탁한 이후인 지난달 21일부터 이달 21일까지 한 달간 나랑드사이다 매출이 지난해 같은 기간보다 48% 증가했다고 27일 밝혔다.



이는 주요 온라인 채널과 동아오츠카 자사몰, 편의점 등의 판매 실적을 집계한 결과다.

리센느는 유튜브 콘텐츠에서 '거제 야호' 밈(Meme·온라인 유행 콘텐츠)으로 화제를 모은 뒤 친근하고 솔직한 모습으로 주목받으며 최근 인기를 끌고 있는 걸그룹이다.



리센느를 모델로 내세운 광고와 콘텐츠가 소비자 관심을 끌면서 제품 판매 증가로 이어진 것으로 회사 측은 분석했다.

지난 7일 공개된 나랑드사이다 광고를 비롯해 동아오츠카 공식 유튜브 채널에 게시된 나랑드사이다·리센느 관련 콘텐츠의 누적 조회수는 1천800만회를 넘어섰다.



동아오츠카는 다음 달 리센느를 활용한 나랑드사이다 한정판 패키지를 출시하고 포토카드 이벤트 등 프로모션을 진행할 예정이다.



한편, 지난달 리센느를 브랜드 모델로 발탁한 도미노피자도 오는 28일부터 다음 달 14일까지 자사 앱에서 프리미엄 피자 라지(L) 사이즈를 포장 주문한 회원을 대상으로 리센느 브로마이드 2종 가운데 1종을 무작위로 선착순 증정한다.

<연합>

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