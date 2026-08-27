황정음, 배수빈·김지영 만나 속내 고백…“언제쯤 작품 할 수 있을까”

황정음의 유튜브 채널 화면 캡처

배우 황정음이 연기에 대한 갈증을 드러내며 작품 복귀를 향한 간절한 바람을 전했다.

26일 황정음의 유튜브 채널에는 ‘지영 언니&수빈 오빠한테 한턱 쏜 날’이라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 황정음은 배우 김지영, 배수빈과 만나 식사를 하며 오랜만에 속마음을 털어놨다.

황정음은 약속 장소에 뒤늦게 도착해 두 사람에게 미안한 마음을 전했다. 쉰 목소리로 등장한 그는 “아들 둘을 키워서 그런 것 같다. 아이들 케어를 혼자 하다 보니까 컨디션 조절이 안 된다”고 말했다.

황정음은 배수빈과 함께했던 작품에 대한 추억도 떠올렸다. 두 사람은 2013년 방송된 KBS2 드라마 ‘비밀’에서 연인으로 호흡을 맞췄다.

황정음은 “‘비밀’ 초창기 때 진짜 힘들었다”며 당시 배수빈이 자신에게 “너는 너무 본능적인 배우인데 이성적인 부분까지 더해지면 더 좋은 배우가 될 것”이라는 조언을 해줬다고 회상했다.

배수빈 역시 황정음의 연기를 떠올리며 “완전 작두 타듯이 연기를 해서 그냥 빨려 들어가야 했다”고 말했다.

이어 배수빈은 황정음의 솔직한 성격을 언급하며 “너는 생각이 안 날 수가 없다. 되게 거침없이 솔직해서 그런 것 같다”며 “남들이 잘 내뱉지 못하는 말들을 거침없이 하니까 그런 것에 대한 카타르시스가 있다”고 말했다.

황정음은 힘든 시기에 자신을 챙겨준 배수빈에게 고마움을 전하기도 했다. 그는 “나 힘들 때 오빠가 전화해서 ‘정음아, 술 마시러 나와라’라고 했던 거 기억 나냐”며 “그럴 때 혼자 두지 않고 챙겨주는 사람들이 생각난다”고 말했다.

대화가 이어지던 중 황정음은 작품 활동에 대한 속내를 꺼냈다. 황정음은 “연기하고 싶다”고 솔직하게 말했고, 이어 “나 언제쯤 작품 할 수 있을까”라며 연기 복귀에 대한 바람을 드러냈다.

배수빈이 김지영에게 “누나가 정음이랑 하면 되겠다”고 말하자 황정음은 곧바로 “캐스팅해 달라”고 요청했다. 갑작스러운 부탁에 김지영이 “내가?”라고 되물으면서 웃음을 자아냈다.

황정음은 자신이 원하는 작품의 방향도 구체적으로 밝혔다. 그는 “좋은 일 많이 생겨서 해피해피한 작품이 들어왔으면 좋겠다”며 “따뜻한 휴먼 가족 드라마 같은 걸 찍고 싶다”고 말했다.

황정음은 2024년 종영한 SBS 드라마 ‘7인의 부활’ 이후 작품 활동을 쉬고 있다. 이후 지난 5월 유튜브 채널을 개설하며 대중과 소통을 재개했고, 영상 등을 통해 자신의 근황과 솔직한 이야기를 전하고 있다.

앞서 황정음은 개인적으로 겪은 법적 논란과 관련해 재판을 받았으며, 집행유예를 선고받은 바 있다. 이후 한동안 활동을 중단하고 자숙의 시간을 보냈다.

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