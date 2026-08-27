서인영, 생활고 고백하며 명품백 처분 "에르메스 백 4000만원에 산 적도 있었는데"

유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’ 화면 캡처

가수 서인영이 최근 금전적인 어려움을 겪고 있다며 마지막까지 보유하고 있던 명품 가방을 처분했다. 이 과정에서 전남편에게 받았던 명품 가방은 이미 모두 팔았다는 사실도 공개했다.

서인영은 지난 26일 자신의 유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’을 통해 중고 명품 매장을 찾아 명품 가방 2개를 판매하는 모습을 공개했다.

이날 서인영은 급한 금전 사정으로 그동안 남겨뒀던 명품 가방 2개를 처분하기로 했다.

앞서 서인영은 그동안 모아온 가방을 대부분 처분했다며 샤넬과 에르메스 가방 한 개씩만 남겨뒀다고 밝힌 바 있다.

서인영은 “아빠가 내 통장을 가져간 뒤로 돈을 주지 않는다. 돈이 없어 미쳐버릴 것 같다. 어쩔 수 없이 남은 가방도 팔아야 한다”고 말했다.

이어 명품 매장을 찾은 서인영은 “옛날에 산 거긴 한데”라며 좋은 가격을 받아달라고 당부했다.

감정 과정에서는 전 남자친구에게 선물받은 가방도 등장했다. 서인영은 해당 가방에 대해 “아주 옛날 사람”에게 받은 것이라고 설명했고, 제작진이 전 남자친구가 준 것이냐고 묻자 그렇다고 답했다.

특히 “전남편은 아니죠?”라는 질문에는 “전남편은 아니다. 전남편이 준 건 이미 다 팔았다”고 밝혀 눈길을 끌었다.

감정사는 해당 가방에 대해 정품으로 확인되며 상태도 좋다고 평가했다. 이에 서인영은 “양심은 있네”라고 말해 웃음을 자아냈다.

이날 서인영이 가져온 두 개의 명품 가방은 처음 감정 과정에서 총 420만 원의 가격이 책정됐다.

서인영은 가격을 확인한 뒤 “440만 원은 안 되냐”고 협상을 요청했다. 이후 직원들의 논의를 거쳐 감정가는 430만 원까지 올라갔고, 서인영은 매장에서 진행하는 라이브 방송에 출연하는 조건으로 최종 445만 원을 받게 됐다.

앞서 공개된 내용에 따르면 샤넬 페이던트백은 변색과 오염 등 으로 약 160만 원, 에르메스 에르백은 구성품이 모두 갖춰지지 않아 약 260만 원으로 평가됐다.

서인영은 가방을 처분하기로 한 이유에 대해 “이거 가지고 다니면 뭐하냐. 돈이 없는데. 돈 없는데 이거 들고 다니는 게 더 이상하다”고 말했다.

명품 가방을 정리한 뒤에는 과거 방송 출연 당시 받은 순금 메달까지 처분할지 고민했다.

서인영은 MBC ‘우리 결혼했어요’ 등에 출연했을 당시 받은 순금 메달을 들고 금은방을 찾았다. 해당 메달은 7돈으로 측정됐으며 당시 약 500만 원의 가치가 있는 것으로 확인됐다.

그러나 서인영은 결국 메달을 팔지 않았다. 아버지가 “그건 가지고 있어라. 그건 돈 주고 못 사는 거다”라고 말하자 이를 받아들인 것.

서인영은 이후 아버지에게 “용돈을 더 달라”고 요청했지만 아버지는 이를 거절해 웃음을 자아냈다.

한편 서인영은 2023년 2월 일반인 사업가와 결혼했으나 이듬해 11월 이혼했다. 이후 유튜브 등을 통해 활동을 이어가고 있으며, 최근에는 6세 연상의 사업가와 올 하반기 재혼을 앞두고 있다고 밝혀 축하를 받았다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지