케이윌, 마운자로로 14㎏ 감량하더니…"탈모 증상에 투약 중단"

가수 케이윌이 마운자로로 다이어트를 하다가 탈모 증상으로 인해 투약을 멈췄다고 밝혔다.

지난 26일 유튜브 채널 '형수는 케이윌'에는 '탈모 1차 진단받고 발등에 불 떨어진 케이윌의 쉬운 탈모 관리법'이라는 제목의 영상이 게시됐다.

유튜브 '형수는 케이윌' 영상 갈무리

영상 속에서 케이윌은 제작진과 콘텐츠 회의를 하다가 '탈모'가 안건으로 나오자 "지금 마운자로를 안 한다"라며 "살이 빠지면서 머리가 빠지니깐 전에 없던 상황이 펼쳐지더라"라고 얘기해 눈길을 끌었다.

케이윌은 이에 대래 "머리카락이 원래 얇은데 더 얇아지면서 빠지는 게 보인다"라며 "아침에 운동을 조금씩 하는데 땀이 계속 나니깐 옆머리가 젖어있는데 비어 보이는 게 있다"라고 했다.

이어 "예전에는 숱이 더 많으니까 땀이 나거나 해도 그럴 일이 없었다"라며 "지금은 머리숱이 없어서 걱정할 건 아니지만 관리를 해야 한다는 게 보인다"라고 말했다.

이후 케이윌은 실제 두피 상태를 확인하기 위해 헤드스파 전문점을 찾아 검사를 받았다가 결국 ‘1차 탈모’라는 진단을 받았고, 당황함을 감추지 못하기도 했다.

한편 케이윌은 지난 2월 유튜브를 통해 마운자로 투여와 식단·운동을 병행해 약 두 달 만에 14㎏을 감량했다고 밝힌 바 있다.

<뉴스1>

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