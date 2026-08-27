‘장미란씨 허위종결’ 부 경장, ‘실종자 발견’ 경찰청장 표창

제주도에서 실종된 장미란(37)씨에 대한 실종 신고를 허위로 종결한 혐의로 구속된 현직 경찰관이 실종자를 발견한 공로로 경찰청장 표창을 받은 것으로 파악됐다.

장미란(왼쪽)씨 실종 사건 등을 허위종결한 혐의를 받는 제주서부경찰서 소속 부 모 경장이 지난 25일 제주지방법원에서 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마친 뒤 이동하고 있다. 장씨 가족 제공·뉴스1

27일 국민의힘 박수민 의원실이 제주경찰청으로부터 받은 부 모 경장의 전체 상훈 이력 자료에 따르면 부 경장은 지난 6월26일 ‘실종 치매 노인 발견 유공’ 사유로 경찰청장이 수여하는 표창을 받았다. 지난 5월15일 장씨에 대한 실종신고를 허위로 종결한 지 한달여 지난 시점이다.

부 경장은 이외에도 2025년 9월 자살 기도자를 신속하게 발견한 공로로 경찰서장 표창을 받았고, 같은해 12월 제주경찰청장에게 연말 정기 표창을 받는 등 2020년부터 모두 10건의 상훈을 받았다.

최근 10년간 징계 관련 조사·처리 내역에는 부 경장이 가정폭력과 관련해 감찰조사를 받고 징계위원회에 회부된 기록도 있다. 현재 부 경장은 여성화장실에 몰래 들어가 촬영한 혐의로도 조사를 받고 있다.

박 의원은 “실종사건을 허위 종결해 국민의 생명과 안전을 방치한 경찰관이 불과 두달 전 실종자 발견 경찰청장 유공표창을 수상했다는 사실을 누가 납득할 수 있겠냐”며 “이는 개별 경찰관의 비위를 넘어 경찰의 포상 및 관리감독, 비위검증체계에 의문이 제기되는 대목”이라고 했다.

제주서부경찰서 소속 부 모 경장의 실종신고 허위종결로 실종 104일 만에 장미란 씨의 시신이 발견된 제주시 한림읍 현장 인근에 25일 폴리스라인이 쳐져 있다. 제주=뉴스1

앞서 부 경장은 지난 5월15일 “장씨가 숙소를 나간 뒤 연락되지 않는다”는 신고를 접수하고 2시간30여분만에 마치 장씨와 연락이 닿은 것처럼 허위 종결했다. 당시 부 경장은 신고자인 장씨의 남자친구에게 “장씨와 연락해 무사한 것을 확인했고, 위치 정보를 알리지 말라고 했다”는 취지로 설명하고 관련 기록을 삭제한 것으로 파악됐다.

또 지난달 2일 접수된 60대 남성의 실종 사건을 장씨와 비슷한 방식으로 허위 종결한 혐의를 받고 있다. 이 남성은 지난 22일 숨진 채 발견됐다.

부 경장은 장씨 사건을 계기로 상습적인 허위 종결 행위가 확인됨에 따라 직무유기, 공전자기록 위작 및 행사, 위계공무집행방해 등 혐의로 지난 25일 구속됐다. 그는 지난 22일 긴급체포된 뒤 24일 체포적부심을 통해 석방됐으나 하루 만에 재구속됐다.

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