‘우산 챙기세요’…무더위 속 전국 곳곳 비소식 [오늘날씨]

목요일인 27일 전국 곳곳에 소나기가 내리겠다. 낮 최고기온이 34도까지 오르는 등 무더위도 이어지겠다.

지난 22일 소나기가 내리는 대전 서구 거리에 시민이 우산을 쓴 채 걸어가고 있다. 대전=연합뉴스

기상청은 이날 아침부터 낮 사이 경기 북부와 강원 북부 내륙·산지에, 아침부터 밤사이 남해안과 제주도, 오전부터 밤사이에는 전남권과 경남권에 비가 내린다고 예보했다.

예상 강수량은 △경기 북부, 서해5도 5~30㎜ △강원 북부 내륙·산지 5~30㎜ △광주·전남 10~60㎜ △부산·울산·경남 10~60㎜(경남 남해안 80㎜ 이상) △울릉도·독도 5~30㎜ △제주도 5~30㎜다.

경남 남해안은 오후에 시간당 20㎜ 안팎의 강한 비가 내리는 곳이 있어 안전사고에 각별히 유의해야 한다.

당분간 기온은 평년(최저 18~23도, 최고 26~30도)보다 높을 것으로 보인다. 최고 체감온도는 전국 대부분 지역에서 33도 안팎, 일부 경기 남부와 충남권, 남부지방에서는 35도 안팎까지 오르겠다.

이날 아침 최저기온은 22~27도, 낮 최고기온은 29~34도로 예보됐다.

주요 도시별 예상 아침 최저기온은 △서울 25도 △인천 25도 △춘천 23도 △강릉 24도 △대전 24도 △대구 26도 △전주 25도 △광주 26도 △부산 27도 △제주 27도다.

낮 최고기온은 △서울 32도 △인천 30도 △춘천 32도 △강릉 32도 △대전 33도 △대구 34도 △전주 34도 △광주 34도 △부산 33도 △제주 33도로 예상된다.

미세먼지 농도는 전 권역이 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지