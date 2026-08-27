스윙스 "여행 안 좋아해, 집에서 자는 게 휴식"

래퍼 스윙스가 여행을 좋아하지 않는다고 고백했다.

스윙스는 26일 공개된 유튜브 채널 '스테이폴리오'에 출연했다.

스윙스는 언제 쉬냐는 질문에 "집에서 자는 게 쉬는 거다. 저는 여행도 안 좋아한다. 여행 가면 습관 깨지지, 돈 쓰지, 에너지 쓰지, 술 마시지, 가서 신나서 막 먹으니 살 엄청 찐다"고 했다.

그러면서 "진짜 친한 사람들이 제발 가자고 하면 억지로 끌려간다. 근데 제일 많이 먹는다. 그러고선 후회한다"고 했다.

이어 "항상 호텔 쪽에 묵는다. 호텔이 주는 안정감이 좋다. 호텔에 가면 확실히 '저 사람이 지금 쉬러 왔구나'라고 사람들이 좀 존중해 주는 것 같다"고 했다.

그는 현재 여러 힙합 레이블을 통합한 지주회사 형태의 AP 알케미를 설립해 운영하고 있다. 지난해에는 연기를 해보겠다고 선언했고, 유튜브 예능 '대배우 스윙스' 등을 통해 연기 도전 과정을 공개했다. 스윙스는 다음 달 23일 공개되는 '타짜:벨제붑의 노래'에서 '아브라함'을 연기했다.

'타짜:벨제붑의 노래'는 온라인 카지노 사업 성공으로 세상을 다 가진 줄 알았던 '장태영'이 친구 '박태영'에게 모든 걸 잃게 되고, 두 사람이 다시 포커 도박판에서 만나며 벌어지는 이야기를 그린다.

배우 변요한이 장태영을, 노재원이 박태영을 연기했다. 이와 함께 조우진·윤경호 등이 출연했다. 연출은 최국희 감독이 했다. 최 감독은 앞서 '인생은 아름다워'(2022) '국가부도의 날'(2018) '스플릿'(2016) 등을 만들었다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지