서인영 "에르메스 백 4000만원에 산 적도 있었는데…"

가수 서인영이 명품 가방을 웃돈을 주고 4000만원에 산 적이 있다고 했다.

서인영은 26일 자신의 유튜브 채널에서 남아 있는 명품 가방을 처분하겠다며 중고명품매장에 갔다.

앞서 서인영은 그간 사모았던 가방을 모두 팔았다며 샤넬·에르메스 가방 각 1개 씩만 남겨뒀다고 한 적이 있다.

서인영은 "아빠가 내 통장을 가져간 뒤로 돈을 주지 않는다. 돈이 없어 죽겠다. 어쩔 수 없이 남은 가방도 팔아야 한다"며 남은 가방 2개를 들고 나타났다.

매장에 들어간 서인영은 진열된 가방을 보고 환호성을 지르며 좋아했다.

특히 한 쪽에 놓여져 있는 에르메스 켈리백을 보고 직접 들어보며 해당 가방에 얽힌 이야기를 풀어냈다.

그는 "이 가방이 정가가 1500만원인데, 이 가방이 너무 갖고 싶어서 웃돈을 주고 샀다. 난 4000만원에 샀다"고 말해 제작진을 놀라게 했다.

서인영 역시 "4000만원이 웬말이냐"며 "4000만 땡겨달라"고 해 웃음을 자아냈다.

한편 서인영은 최근 워터밤 무대에 섰다.

<뉴시스>

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