케이윌, 마운자로 중단…"머리 빠지는 게 보여"

가수 케이윌이 탈모 우려 탓에 다이어트 주사를 중단했다고 했다.

케이윌은 26일 자신의 유튜브 채널에서 탈모에 대한 고민을 털어놨다.

케이윌은 "최근에 마운자로를 안 맞고 있다"고 말했다.

그러면서 "안 하는 이유 중 하나는 살이 빠지면서 머리가 빠지는 게 보이더라. 전에 없던 상황이 펼쳐진 거다"고 했다.

케이윌은 "원래 내 머리카락이 얇은데 더 얇아졌다는 걸 머리가 빠지면서 알게 됐다"고 말했다.

그는 특히 옆머리 많이 빠진 것 같다고 했다.

케이윌은 "요즘 뮤지컬 연습 전에 운동을 하고 간다. 운동을 하면 땀이 계속 난다. 그러면 옆머리가 젖어 있게 된다. 그런데 영주 누나가 와서 옆머리를 만져주더라. 아마 그게 비어보여서 그런 것 같다"고 말했다.

그는 "옛날엔 숱이 많으니까 땀이 나거나 해도 그럴 일이 없었다"고 했다.

케이윌은 "상황에 따라 비어보일 수도 있다는 걸 알게 됐다"고 말했다.

한편 케이윌은 최근 마운자로를 맞고 14㎏ 감량했다고 한 적이 있다.

<뉴시스>

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