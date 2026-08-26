두산·남동발전 "네팔 파견직원 상황 파악중"…대책본부 구성

네팔 홍수로 현지에서 수력발전소를 건설하던 한국인 근로자들이 연락이 두절되거나 고립되면서 해당 기업들도 사태 파악과 대책 마련에 분주한 모습이다.



26일 정부와 업계에 따르면 두산에너빌리티는 이날 오후 비상대책본부를 구성해 신속한 상황 파악과 사고 수습에 나섰다. 정연인 대표이사를 포함한 현장대응팀도 27일 현지에 급파할 예정이다.



두산에너빌리티가 설계·조달·시공(EPC) 공사를 수행 중인 네팔 어퍼트리슐리-1 수력발전소 건설 현장의 한국인 직원은 총 20명으로 이중 재해 당시 현장에 있던 15명 중 5명이 현재 연락이 되지 않고 있다.



두산에너빌리티 관계자는 "사태 발생 후 연락이 두절된 직원의 가족에게도 신속히 연락해 상황을 설명했다"며 "관계 당국 및 사업 관계자들과 긴밀히 협력해 실종자 수색과 구조를 지원하는 데 최선의 노력을 기울이겠다"고 말했다.



어퍼트리슐리-1 수력발전소는 네팔 수도 카트만두에서 북쪽 70km에 위치한 트리슐리 강에 216메가와트(MW) 규모로 건설 중이며 두산에너빌리티는 발전소 건설과 터빈, 발전기 등 주요 기자재 제작·공급을 담당하고 있다.



현장에서 직원 3명과 연락이 두절된 남동발전 역시 긴급 대응에 나섰다.



남동발전에 따르면 현지 파견 직원 총 7명 중 수도 카트만두 현지 법인 인원을 제외한 현장 건설 관리 인력 3명과 연락이 닿지 않고 있다.



남동발전 관계자는 "해외 사업 담당 부서를 중심으로 지속적인 연락 시도와 함께 매뉴얼에 따라 필요한 조치를 취하고 있다"고 밝혔다.



현재 네팔 정부에서 육군과 경찰 등으로 구성된 구조팀을 피해 지역에 파견해 수색·구조 활동을 진행하고 있다.



주네팔한국대사관은 사건 인지 직후 네팔 정부 측에 한국인 8명의 연락 두절 사실을 통보하면서 신속하고 적극적인 수색·구조를 요청하는 한편 영사를 현장으로 급파했다.

<연합>

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