이철우 경북지사, 'K푸드 국가 테스트베드' 제안

경북도는 이철우(사진) 도지사가 26일 청와대에서 열린 제10회 중앙지방협력회의에 참석, '식품산업의 국가 미래 전략산업화'를 경북의 지방 주도 성장전략으로 발표했다고 밝혔다.

이 지사는 "식품산업은 단순 가공산업을 넘어 인공지능(AI)·로봇·바이오가 결합하고, 유통과 수출에서 관광·문화콘텐츠까지 파급효과가 큰 반도체에 버금가는 국가전략산업"이라며 "K팝과 K드라마로 확산한 한류가 K푸드로 이어지는 지금이 식품산업을 키울 적기다"고 강조했다.

또 "지방은 스스로 가장 잘할 수 있는 분야를 찾고, 중앙은 준비된 지방에 과감하게 지원하는 것이 지방 주도 성장의 핵심"이라며 "경북은 전국 최고 수준의 농·임·축·수산물과 전통 식문화 자산, 첨단산업 기반까지 식품산업을 위한 모든 것을 갖춘 준비된 곳"이라고 강조했다.

도는 이달 초 식품산업 전담조직인 '식품한류산업국'을 신설하고 포항의 식품 로봇, 구미의 스마트 제조, 의성의 세포배양 식품 등 푸드테크 3대 거점을 키우고 있다.

이 지사는 이러한 기반을 토대로 원료 조달에서 기술 개발·실증, 생산, 수출에 이르는 전주기 혁신모델을 경북에서 먼저 실행하는 'K푸드 국가 테스트베드' 구상을 제시했다.

또 식품산업 클러스터 조성과 규제특례·메가특구 지정, 연구개발·실증사업 등에 지원을 요청했다.

농협중앙회와 한식진흥원, 식품안전정보원 등 식품 관련 공공기관의 경북 이전도 함께 건의했다.

이 지사는 미래대응기금 신설과 관련, "미래에 투자하자는 취지에는 공감하지만, 기금은 지방재정의 규모를 늘리고 자율성을 높이는 방향으로 설계돼야 한다"고 말했다.

대구경북 행정통합과 관련, 지방 스스로 미래를 설계하고 책임지는 국가균형발전 과제라는 점에서 2028년 대구경북통합특별시 출범을 위한 특별법의 조속한 제정 지원을 별도 건의 과제로 제출했다.

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