재사용 배터리·가상발전소 산업 거점 도약… 전북 산·학·연 컨소시엄 출범

전북이 전기차 등에서 회수한 재사용 배터리와 가상발전소(VPP)를 결합한 미래 에너지산업의 거점으로 도약하기 위한 산·학·연 협력에 본격적으로 나선다.

26일 국립군산대학교에 따르면 전북 군산강소연구개발특구와 전주대학교, ㈜넥스젠, ㈜티립스가 중소벤처기업부의 ‘2026년도 지역혁신선도기업육성(R&D) 사업’ 주력산업 생태계 구축 컨소시엄으로 선정됐다.

26일 군산대에서 군산강소연구개발특구와 전주대학교, ㈜넥스젠, ㈜티립스 관계자들이 ‘디지털트윈 기반 가상발전소(VPP) 플랫폼’ 공동 개발과 실증을 위한 업무 협약을 체결하고 있다. 군산대 제공

이번 컨소시엄은 ‘디지털트윈 기반 실시간 재사용 배터리 에너지저장장치(ESS) 인공지능(AI) 엣지 제어 가상발전소(VPP) 플랫폼’을 공동 개발하고 실증하는 것을 핵심 사업으로 추진한다.

플랫폼은 전기차 등에서 회수한 배터리를 재사용 에너지저장장치와 연계하고, 디지털트윈과 인공지능 엣지 제어 기술을 접목해 에너지의 생산·저장·운영을 효율적으로 관리하는 것이 핵심이다. 이를 통해 분산된 에너지 자원을 하나의 발전소처럼 통합·운영하는 가상발전소 기술의 상용화를 추진한다.

컨소시엄에 참여한 4개 기관·기업은 이번 사업을 계기로 △연구개발(R&D) 사업화 및 서비스 개발 △실증 사이트 구축 △지역 공급망 구축 △공동 마케팅 △기반 시설·네트워크 공유 △지속 가능한 R&D 과제 발굴 등 6대 핵심 과제를 공동 추진한다.

군산강소연구개발특구는 지역 내 연구·사업화 기반 시설을 지원하고, 전주대는 연구개발 역량을 제공한다. 넥스젠과 티립스는 관련 기술과 사업화 역량을 바탕으로 플랫폼 개발과 실증, 상용화에 참여해 산·학·연 협력의 승수 효과를 높일 계획이다.

이번 사업이 본격화되면 전북은 재사용 배터리의 활용부터 에너지 저장, 인공지능 기반 제어, 가상발전소 운영에 이르는 산업 생태계를 구축할 수 있을 것으로 기대된다. 나아가 관련 기업과 연구 기관의 집적을 통해 지역 내 에너지 신산업 육성과 일자리 창출에도 기여할 전망이다.

특히 이번 사업은 전북의 주력산업과 미래 에너지산업을 연결해 지역 산업 생태계를 고도화하고, 친환경 에너지 전환과 관련 기술의 자립 기반을 마련하는 데 주춧돌이 될 것으로 기대한다.

이호 국립군산대 강소특구육성사업단장은 “사업 선정을 계기로 전북이 국내 재사용 배터리 및 VPP 플랫폼 산업의 중심지로 도약하도록 역량을 집중할 계획”이라며 “철저한 기술 실증과 상용화를 통해 지역경제 활성화와 친환경 에너지 생태계 구축에 앞장설 것”이라고 말했다.

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