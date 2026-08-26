월 10만원 3년간 적립하면 ‘1296만원’… 군산 청년들도 ‘내일채움공제’ 지원

전북 군산시가 지역 중소·중견기업에 재직하는 청년들의 장기근속과 목돈 마련을 지원하기 위해 중소벤처기업진흥공단과 손을 맞잡았다.

군산시는 26일 중진공과 ‘군산시 청년 재직자 협업형 내일채움공제 지원사업’ 추진을 위한 업무협약을 체결했다.

군산시 청년재직자 협업형 내일채움공제 업무협약식. 중진공 제공

이 사업은 지역 청년 근로자가 매월 10만원을 적립하면 기업 8만원, 중진공 8만원, 군산시 10만원을 각각 추가 적립하는 방식으로 운영된다. 청년이 3년 동안 본인 부담금으로 360만원을 적립하면 만기 시 원금 기준 1296만원을 마련할 수 있다.

지원 대상은 군산 지역 3인 이상 중소·중견기업에 재직 중인 만 39세 이하 청년 근로자다. 군산시는 이를 위해 3년간 총 1억3680만원을 투입할 예정이다.

김재준 군산시장은 “이번 사업을 통해 청년들에게 지역 기업에서 장기간 근무하면서 목돈을 마련할 기회를 제공하고, 기업에는 숙련된 핵심 인력의 장기 재직을 유도해 안정적인 인력 확보와 경쟁력 강화에 도움이 될 것으로 기대한다”고 말했다.

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