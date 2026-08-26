「한자어탐정단」 3연패는 이긴 걸까, 진 걸까? – 1화(이미지)

□ 수사 보고서

탐정 여러분, 스포츠 뉴스를 보다 보면 똑같이 "3연패"라고 말하는데 화면 속 사람들은 어떤 때는 만세를 부르고, 어떤 때는 고개를 숙이며 눈물을 흘리는 이상한 광경을 보게 됩니다.

"대체 3연패는 좋은 거야, 나쁜 거야?"하고 헷갈렸다면 아주 정상입니다! 이 녀석은 소리는 똑같지만, 속뜻이 완전히 다른 '동음이의어 스파이'이기 때문이죠. 진짜 한자 조각들을 분리해 확실한 단서를 잡아봅시다.

첫째, 기쁜 소식에 쓰이는 연패(連霸)입니다. 여기에는 '이을 연(連)' 자와 '으뜸/두목 패(霸)' 자가 숨어 있습니다. '패권', '무림제패'라고 할 때의 바로 그 '패' 자예요! 즉, 왕이나 대장의 자리를 연속으로 이어간다는 뜻입니다. 작년에 우승한 팀이 올해도 우승하고, 내년에도 또 우승해서 최고의 자리를 지켜냈을 때만 쓸 수 있는 엄청나게 명예로운 단어랍니다.

둘째, 슬픈 소식에 쓰이는 연패(連敗)입니다. 여기에는 '이을 연(連)' 자와 '패할/질 패(敗)' 자가 숨어 있습니다. '패배', '실패'라고 할 때의 바로 그 '패' 자죠. 글자 그대로 "지는 일이 도미노처럼 연속해서 이어진다"라는 뜻입니다. 경기에 나갈 때마다 계속 져서 팀의 분위기가 어두워진 상태를 말해요. 기억하세요! 대장 자리를 이어가면 기쁜 '연패(連霸)', 지는 행진이 이어지면 슬픈 '연패(連敗)'라는 사실을요!

□ 수사 확인

1. 다음 중 '패(敗)'와 '패(覇)'의 쓰임이 잘못된 것을 고르세요.

① 우리 팀은 수비 불안으로 인해 결국 5연패(連敗)의 늪에 빠졌다.

② 그는 세계 바둑계의 패(覇)권을 장악한 최고의 기사로 인정받는다.

③ 이번 예선 경기에서 패(敗)하게 되면 아쉽지만, 다음 라운드 진출은 좌절된다.

④ 끝까지 포기하지 않고 우승 트로피를 다시 들어 올리며 대회 2연패(連敗)를 기록했다.

2. 다음 글을 읽고 흐름상 빈칸에 가장 알맞은 단어를 <보기>에서 찾아 순서대로 써넣으세요.

[<보기> : 승패, 패배, 연패(連敗), 연패(連霸), 연속, 패권]

"우리 학교 농구팀은 이번 대회에서 강력한 우승 후보였습니다. 하지만 첫 경기에서 뜻밖의 ( ① )를 맛보며 자존심을 구겼고, 이후 세 경기 ( ② )으로 지는 바람에 깊은 ( ③ )의 늪에 빠지고 말았습니다. 하지만 선수들은 눈앞의 ( ④ )에 연연하지 않고 끝까지 최선을 다했습니다. 마침내 마지막 결승전에서 승리하며 학교 스포츠계의 ( ⑤ )을 거머쥐었고, 작년에 이어 대회 2( ⑥ )라는 위대한 기록을 세웠습니다.“

□ 수사 단서

한자를 당장 몰라도 문맥 속 '주변 단어'들의 표정을 살펴보면 단서가 보여요! '늪'이나 '탈출' 같은 차갑고 부정적인 분위기라면 '졌다(敗)'는 뜻이고, '위업'이나 '신화' 같은 뜨겁고 명예로운 분위기라면 '우승했다(霸)'는 뜻이라고 추리하면 백발백중입니다!

「유도 질문: "뉴스에서 어떤 야구팀의 해설가가 눈물을 흘리며 '우리 팀이 마침내 눈물겨운 10연패를 끊어냈습니다!'라고 소리쳤어. 그렇다면 이 팀은 그동안 경기에서 이겨서 기뻤을까, 아니면 계속 져서 슬펐을까?」

[정답]

1번: ④ (2연패(連敗) → 2연패(連霸)로 고쳐야 함)

2번: ① 패배 ② 연속 ③ 연패(連敗) ④ 승패 ⑤ 패권 ⑥ 연패(連霸)

「한자어 탐정단」 시리즈 제공 : 세계일보·캐리에듀 문해력 연구소

매주 월,수 연재

※본문의 「한자어 탐정단」은 캐리에듀 러닝센터에서 다운로드 가능합니다. (PDF)

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