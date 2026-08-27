김민석, 李대통령에 “인요한, 적십자사 회장에 임명 반대”

더불어민주당 김민석 대표가 이재명 대통령에게 국민의힘 인요한 전 의원을 대한적십자사 회장으로 인준하지 않는 것이 좋겠다고 직접 건의한 것으로 전해졌다. 인 전 의원의 윤석열 전 대통령 탄핵 반대 전력 등을 두고 여권과 시민사회 일각에서 부적격 논란이 이어지자 당내외 의견을 모아 대통령에게 전달한 것이다.



박성준 수석대변인은 26일 민주당 경북 안동 현장 최고위원회의 뒤 기자들과 만나 “어제(25일) 청와대 만찬이 끝나고 김 대표가 따로 이 대통령과 시간을 가졌다”며 “김 대표는 그 자리에서 당내외 의견을 수렴한 결과 인 전 의원을 회장으로 인준하지 않는 게 좋겠다고 대통령께 건의했다”고 밝혔다. 박 수석대변인은 ‘이 대통령의 답변이 있었냐’는 질문에는 “당대표가 말씀만 드렸다”고 말을 아꼈다.

최민희와 대화 나누는 金 대표 더불어민주당 김민석 대표(왼쪽)가 26일 국회 본회의에 앞서 친청(친정청래)계 최민희 최고위원과 대화하고 있다. 김 대표는 이날 오전 이재명 대통령의 고향인 안동에서 현장 최고위원회의를 열고 “민주당은 어제도 오늘도 내일도 하나”라며 지도부의 화합을 강조했다. 남정탁 기자

앞서 적십자사는 지난 6월22일 중앙위원회 의결을 통해 인 전 의원을 회장으로 선출했다. 국민의힘 의원 출신인 인 전 의원의 선출을 두고 정치권에서는 이 대통령의 ‘통합인사’ 기조와 맞물린 인선이라는 해석도 나왔다. 전날 국회가 공개한 ‘2026년 8월 퇴직공직자 취업심사결과’에 따르면 국회공직자윤리위원회는 인 전 의원의 적십자사 회장 취업에 대해 ‘취업 가능’으로 판단했다.



인 전 의원이 취업심사를 통과하면서 대통령의 인준을 받으면 회장에 취임할 수 있는 절차만 남겨둔 상태다. 하지만 인 전 의원이 윤 전 대통령의 12·3 비상계엄을 두고 “가슴으로 이해한다”고 발언한 사실 등이 다시 거론되면서 보건의료·시민사회단체와 여권 내부에서는 부적격 인사라는 비판이 이어져 왔다. 청와대 관계자는 이날 오후 “김 대표의 건의가 청와대에 전달돼 검토할 예정”이라고 밝혔다.



김 대표는 이날 정무직 당직자 추가 인선도 단행했다. 내년 재·보궐선거 등을 앞두고 인재위원장은 김 대표가 직접 맡고, 부위원장에는 최고위원을 지낸 황명선 의원을 선임했다. 외교안보통일자문회의 의장에는 박정 의원, 국제위원장에는 국회 외교통일위원회 간사인 홍기원 의원, 재정위원장에는 박용갑 의원이 각각 임명됐다.



대외협력위원장에는 한국노총 위원장 출신 김주영 의원, 젠더폭력신고상담센터장에는 장윤경 전 센터장, 민주응답센터장에는 김용만 의원이 임명됐다. 문화예술특별위원장에는 이우종 전 경기아트센터장, 4050특별위원장에는 고민정 의원이 선임됐다. 손명수 의원은 대변인에 추가로 임명됐고, 박경미 전 의원과 염승열 전 외신대변인은 국제대변인을 맡는다.

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