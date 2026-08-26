‘1.3만채 청년 주택단지’ 띄운 오세훈… 수도권 공급 실마리 찾나

“서울 도심에서 청년·신혼부부 등을 위한 주택을 지을 수 있는 부지를 찾는 과정에서 용산공원도 하나의 대상이 되었던 겁니다.”(김윤덕 국토교통부 장관)



“큰 틀에서 서울시의 원칙은 분명합니다. 용산공원은 어떤 경우에서도 지켜야 합니다.”(오세훈 서울시장)

오세훈 서울시장(왼쪽)과 김윤덕 국토부장관이 26일 서울 모처의 한 식당에서 용산공원을 활용한 주택 공급 등 서울 주택 문제를 협의 한 뒤 나서고 있다. 연합뉴스

서울 주택공급난 해소 방안의 하나로 거론된 용산공원 활용방안을 놓고 김윤덕 국토부 장관과 오세훈 서울시장이 다시 만났지만 역시 극명한 입장 차이만 확인한 채 헤어졌다. 훼손 등으로 공원 기능을 잃은 일부 부지를 활용해 청년·신혼부부를 위한 주택을 공급하자는 정부안에 서울시는 ‘용산공원 본체 부지만큼은 절대 건드려선 안 된다’며 강하게 반대하고 있다. 정부도 용산공원 활용 문제는 공론화 단계를 거쳐 결정하겠다며 신중하게 접근하겠다는 기류로 돌아섰다. 오 시장이 대안으로 제시한 강남권 탄천물재생센터가 대안으로 떠오를 수 있을지 주목된다.



김 장관은 26일 오 시장과 2차 회동 후 브리핑에서 정부도 용산공원 전체에 주택을 짓겠다는 것은 아니라고 거듭 강조했다. 그는 “용산공원이어야만 한다는 건 원래 없었다”며 “청년·신혼부부 대상 주택 공급이 매우 중요하고, (공원·녹지 기능이) 훼손된 지역에 제한적으로 주택을 공급하면 하나의 대안이 될 수 있지 않을까 고민하게 되고 공론화 과정을 통해 해보겠다는 게 정부 취지”라고 설명했다.



김 장관은 이르면 다음 달 발표할 추가 공급 지역과 관련해서도 “(용산공원은) 처음부터 포함되지 않았다”며 “용산공원 내 구체적 부지는 장교 숙소, 옛 방위사업청 부지 등 뻔하다. 다만 공론화 과정에서 구체화할 것이고 대상이 나와 있어서 그건 검토할 것”이라고 했다. 다만 “‘여기는 되고 여기는 안 된다’ 등 구체적 논의는 안 했다”고 덧붙였다.



그러면서 용산공원 개발 시 ‘공론화’ 과정이 필수라고 했다. 정부안을 무리하게 밀어붙이지 않겠다는 뜻으로 풀이된다. 용산공원 일부를 주택 공급지로 활용한다고 해도 무엇보다 노무현정부 시절 제정된 용산공원조성특별법을 개정해야 하고, 이후에도 서울시와 용산구의 협력이 뒷받침돼야 정상적으로 추진할 수 있기 때문이다.

이날 회동에서 오 시장이 제안한 탄천물재생센터 부지가 주목되는 배경이다. 이 부지는 약 39만3000㎡ 규모로 정부가 주택공급 가능성을 검토해 온 용산어린이정원(약30만㎡)보다 훨씬 크다. 서울시는 이 부지에 주거 기능을 절반가량 배치하면 최대 1만3000호를 공급할 수 있을 것으로 본다. 강남권인 데다 지하철 3호선으로 종로·광화문 등 도심권(CBD)으로 출퇴근할 수 있어 수효자 선호도가 높을 것으로 평가되는 입지다.



오 시장은 브리핑에서 “서울시는 이미 2024년 5월 탄천물재생센터 바로 옆에 붙어 있는 동부도로사업소와 SETEC(세텍) 부지를 포함한 양재천 탄천 합수부 마스터플랜 수립 용역을 완료했다”며 동남권 청년 특화 산업단지 계획을 설명했다. 탄천물재생센터 이전을 위한 민간 투자사업 적격성 조사는 올해 말 끝내는 것을 목표로 진행 중이다.



재원 마련 방안도 제시했다. 오 시장은 “서울시 소유 동부도로사업소 부지(약 3조3000억원)와 세텍 부지(2조3000억원)를 매각하면 재원 5조5000억원이 마련된다”며 “이를 활용해 피지컬 인공지능(AI) 특화단지와 청년 주택단지를 조성할 수 있다”고 말했다.

서울시가 26일 용산공원 대신 주택공급 부지로 공식 제안한 서울 강남구 탄천물재생센터 및 일대 마루공원 전경. 유희태 기자

오 시장은 “이 계획을 오늘 심도 있게 말씀드렸고, (김 장관에게서) 검토해 보시겠다는 말씀을 들었다”며 “용산공원에 대한 정부 제안이 철회되고 동남권 청년 특화 산업단지가 대안으로 채택돼 논의가 진전되기를 바라고 있다”고 밝혔다.



오 시장은 ‘다른 부지도 검토하고 있느냐’는 취재진의 질문에는 “검토가 가능하지만 아직 무르익은 단계가 아니다”며 말을 아꼈다. 김 장관은 브리핑에서 “(탄천물재생센터 외에) 작은 규모의 부지들도 제안을 받았다”며 “구체적인 자료를 받아본 뒤 판단하겠다”고 했다.

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