고속·시외버스 요금 10월부터 9% 오른다

10월부터 시외·고속버스 요금이 최대 9% 인상된다. 인건비와 유류비 상승 등으로 버스업계 경영난이 심화하면서 노선이 줄어, 주민 불편이 커질 것을 우려한 조치다.

서울 고속버스터미널 내 주유소에서 관계자가 고속버스에 주유하고 있다. 뉴시스

국토교통부는 26일 이같이 밝히며 관계 기관 협의를 거쳐 시행키로 했다. 국토부에 따르면, 당초 버스업계는 운송원가 상승을 들어 시외버스와 고속버스 각각 17%와 20.1% 요금 인상을 요구했다.



최근 인건비와 유류비 등이 오르면서 버스 업계 경영난이 악화했고, 버스노선 감축으로 이어졌다. 지난해 시외버스 노선 수는 3177개로 2019년(3335개)보다 4.7% 줄었다. 같은 기간 고속버스 노선 수도 208개에서 164개로 21% 감소했다. 게다가 코로나19 팬데믹으로 감소한 버스 이용객 수요가 완전히 회복하지 못한 상황에서 중동 지역 정세 불안에 따른 유가 인상으로 운송 원가 부담도 커졌다. 시외버스 승객 수는 하루 27만명으로 2019년(54만명)과 비교하면 절반 수준이다. 같은 기간 고속버스 승객 수는 8만3000명에서 5만8000명으로 30% 줄었다.



국토부는 버스업계 요구 사항에다 원가 검증과 이용자 부담 등을 종합적으로 고려해 인상 폭을 9%로 최종 결정했다.

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