[이코노 브리핑] 신한銀, 고금리 대출 지원 1년간 연장 외

신한銀, 고금리 대출 지원 1년간 연장

신한은행이 지난해 7월18일부터 시행한 가계대출 금리 인하 지원을 26일부터 1년간 연장한다. 이에 따라 지난달 기준 대출금리가 연 9.8%를 초과하고 잔여 만기가 3개월 이상인 가계대출을 보유한 고객은 금리가 9.8%로 낮아진다. 따로 신청할 필요는 없다. 지원 기간은 대출 만기일까지이고, 잔여 만기가 1년을 초과하면 최대 1년간 적용된다. 이번 지원 대상은 대출잔액 기준 약 3114억원 규모로 예상된다고 신한은행은 밝혔다.

우리銀, 기보와 생산적 금융 1조 공급

우리은행이 26일 기술보증기금과 생산적 금융 확대 및 대한민국 미래전략산업 육성을 위한 ‘K-SPARK 대한민국 대도약 생산적 금융 지원 업무협약’을 체결했다고 밝혔다. 반도체, 피지컬 AI(인공지능), AI 데이터센터 등에 대한 금융 지원 강화를 위해 우리은행은 기보에 특별출연금·보증료 지원금을 출연하고 이를 재원으로 약 1조원 규모의 대출을 공급한다.

공정위, 거짓·과장 광고 듀오에 과징금

결혼정보업체 ‘듀오정보’가 전문직·명문대 회원 수를 ‘업계 최다’라고 거짓·과장 광고한 혐의 등으로 공정거래위원회로부터 과징금 3억4500만원을 부과받았다. 26일 공정위에 따르면, 듀오는 2022년 11월부터 지난달까지 자신들이 자의적으로 설정한 기준에 따라 전문직 등의 회원 수를 집계하고 이를 광고에 활용해 ‘표시광고법’을 위반한 혐의를 받는다.

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