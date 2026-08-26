中 유학생 살해 피의자, 여장한 채 현장 떠났다

경북 경산에서 중국인 유학생을 살해한 혐의로 긴급체포된 중국 국적의 남성이 피해자 범행 직후 여장을 하고 현장을 빠져나가고 이튿날 실종 신고를 하는 등 수사에 혼선을 주려 한 정황이 드러났다. 피의자는 피해자가 다닌 대학원에서 신경해부학 등을 가르친 강사인 것으로 조사됐다.



경북 경산경찰서는 25일 중국인 유학생 A(25)씨를 살해한 혐의로 긴급체포한 정모(30대)씨가 A씨 시신 일부를 훼손해 유기한 정황을 확인했다고 26일 밝혔다.

20대 중국인 대학원 유학생을 살해한 피의자 정모(30대)씨가 지난 20일 오후 10시 30분께 경북 경산시 하양읍 자신의 원룸에서 여성복을 입고 빠져나오는 모습이 폐쇄회로(CC)TV 화면에 찍혔다. 연합뉴스

경찰은 정씨가 지난 20일 오전 2시쯤 A씨와 함께 정씨 주거지로 들어가는 모습을 폐쇄회로(CC)TV 등을 통해 확인했다. 두 사람이 주거지로 들어갈 당시 정씨가 A씨를 강압적으로 끌고 가는 모습은 확인되지 않은 것으로 전해졌다.



경찰에 따르면 정씨는 범행 후 혼자 여성 옷을 입고 모자 등으로 얼굴을 가린 채 주거지를 빠져나왔다. 동대구역까지 이동한 그는 특정 시점에 A씨 휴대전화 전원을 껐고 인근 화장실에서 남성 옷으로 갈아입은 뒤 다시 주거지로 돌아왔다. 정씨는 21일 오후 7시쯤 A씨 실종 신고를 했는데 경찰은 정씨의 이런 행동들이 수사에 혼선을 주기 위한 것으로 보고 있다.



정씨는 A씨가 다니던 경산 한 대학에서 지난 1학기 대학원 전공 수업에서 재활치료학과 신경해부학 2개 과목을 강의했던 것으로 확인됐다. 경찰은 정씨가 A씨와 같은 중국 국적인 만큼 아예 면식이 없었던 것은 아니었을 것으로 보고 있다.



A씨는 중국에서 취업한 상태로 대학원 수료 관련 증서를 받기 위해 한국에 입국했던 것으로 알려졌다. 그는 20일쯤 가족과 사회관계망서비스(SNS)를 통해 마지막으로 연락했고 25일 오후 정씨 주거지에서 숨진 채 발견됐다.

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