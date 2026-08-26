美 CIA 국장 방러… 우크라전·북미회담 논의?

존 랫클리프 미국 중앙정보국(CIA) 국장이 러시아 수도 모스크바를 방문한 것으로 알려졌다. 우크라이나 전쟁, 이란 문제와 함께 도널드 트럼프 대통령이 최근 관심을 표하고 있는 북한 문제가 논의됐을지 주목된다.



CBS방송 등 미국 매체는 25일(현지시간) 랫클리프 국장이 지난 23일 미 공군 보잉 C-17A 글로브마스터Ⅲ 수송기를 타고 워싱턴 인근의 앤드루스 공군 기지를 출발해 라트비아 수도 리가에 들른 뒤 모스크바로 향했다고 보도했다. 이는 랫클리프 국장의 첫 러시아 방문으로 보인다고 미 언론들은 전했다. CIA와 러시아 크레믈궁 모두 랫클리프 국장의 방러에 대한 확인 논평을 거부했다.

존 랫클리프 미국 중앙정보국(CIA) 국장이 극비리에 러시아를 방문했다고 25일(현지시간) 미 매체들이 보도했다. AP연합뉴스

랫클리프 국장이 모스크바에서 누구를 만나 어떤 대화를 나눴는지는 알려지지 않고 있지만, 우크라이나 전쟁, 대이란 경제 제재 정책 등을 논의했을 가능성이 크다.



모스크바 소재 싱크탱크인 래버러토리 인텔리전스 익스프레스의 루스탐 추랴코프 사무국장은 “러시아와 미국 사이에는 많은 문제가 쌓여 있다. 우크라이나만이 아니라 중남미, 이란, 중국도 있다”고 말했다.



최근 트럼프 대통령이 언급한 김정은 북한 국무위원장과의 대화 재개 문제가 논의됐을지도 주목된다. 북한의 우크라이나 전쟁 파병을 거치며 북한과 러시아 간 관계가 크게 격상되고 김 위원장에 대한 푸틴 대통령의 영향력이 커진 상황이다. 랫클리프 국장의 러시아 방문 과정에 북·미 대화 재개를 위한 트럼프 대통령의 메시지가 있었는지 관심이다.



트럼프 대통령은 1기 행정부 시절에도 김 위원장과의 정상회담에 앞서 정보당국 채널을 가동한 바 있다. 당시 마이크 폼페이오 CIA 국장이 국무장관 내정자 신분으로 2018년 3월 말 평양을 찾아 김 위원장을 만났고, 같은 해 6월 싱가포르에서 첫 북·미 정상회담이 열렸다.

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