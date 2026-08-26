우담재, 한우 브랜드 론칭…이용대 선수 모델 발탁

사진=우담재 제공

한우 브랜드 우담재(대표 이승준)가 지난 14일 공식 론칭하고 한우 선물세트를 중심으로 제품 판매를 시작했다. 브랜드 모델로는 전 배드민턴 국가대표 이용대 선수를 발탁했다.

우담재는 ‘마음을 나누고 품격을 담다’를 브랜드 슬로건으로 내세우고 있다. 회사 측은 원육 선별부터 가공, 상품 구성, 포장까지 일정한 기준을 적용한다는 방침이다.

회사 측에 따르면 원육은 경기도 안성시에 위치한 도드람 안성 축산물공판장의 중도매인이 직접 확인·선별하며, 먼저 입고된 원육을 먼저 사용하는 선입선출 원칙을 적용하고 있다. 이후 HACCP 인증 시설에서 가공·관리하고 부위별 특성과 용도를 고려해 상품을 구성한다.

주요 제품인 ‘프리미엄 한우 선물세트’에는 한국적 이미지를 활용한 패키지 디자인을 적용했다. 우담재는 한우의 등급뿐 아니라 원육 선별과 가공, 구성 과정 전반에서 자체 기준을 적용한다는 방침이다.

이용대 선수는 국제 무대에서 국가대표 선수로 활약해 온 인물로, 우담재는 오랜 선수 생활에서 보여준 꾸준함과 신뢰감이 브랜드가 지향하는 가치와 맞닿아 있다고 설명했다.

이용대 선수는 브랜드 론칭일인 지난 14일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘2026 한가위 명절선물전’에 참석해 팬 사인회를 진행하고 우담재를 소개했다. 이용대 선수는 현장에서 “한결같은 태도와 신뢰를 중요하게 여기는 우담재와 소중한 마음을 전하는 여정을 함께한다”고 전했다.

우담재 이승준 대표는 “우담재는 단순히 고가의 한우를 판매하는 브랜드가 아니라, 원육의 선별부터 가공과 구성, 포장에 이르기까지 고객이 믿고 선택할 수 있는 기준을 만드는 브랜드가 되고자 한다”며 “좋은 품질과 정직한 구성이라는 기본을 꾸준히 지켜 육류 유통시장에서 신뢰받는 브랜드로 자리매김하겠다”고 밝혔다.

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