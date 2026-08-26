[상생경영 특집] 차량 속 아이 감지… 완성형 패밀리카 출시

기술 나누고 인력·사업 노하우 전수… 진화하는 ‘상생 경영’ 기업의 상생경영이 일회성 기부와 물품 지원을 넘어 기술과 인력·사업 경험을 나누며 협력사와 지역사회의 자립 기반을 만드는 방향으로 진화하고 있다. 중소 협력사의 스마트공장 전환과 인공지능·데이터 기술 도입을 돕고, 자금과 연구개발, 판로 개척까지 지원하는 방식이다. 청년과 고령층, 취약계층에게 실무교육을 제공하고 취업과 자립으로 연결하는 프로그램도 확대되고 있다. 상생 대상도 협력사에서 농가와 지역 주민, 장애인, 국가유공자, 문화예술인과 스포츠 유망주 등으로 넓어졌다. 탄소 감축과 산업재해 예방, 지역 돌봄처럼 사회문제를 기업의 본업과 연결해 해결하려는 시도도 활발하다.

볼보자동차코리아가 순수 전기 플래그십 스포츠유틸리티차(SUV) ‘EX90’을 유럽 주요 국가보다 최대 6400만원 낮은 가격에 국내에 선보인다.

볼보자동차의 순수 전기 플래그십 스포츠유틸리티차(SUV) ‘EX90’ 6인승 모델이 주행하고 있다. 볼보자동차코리아 제공

볼보자동차코리아는 26일 EX90의 국내 판매가격을 트윈모터 플러스 7인승 기준 1억620만원으로 책정했다고 밝혔다. 플러그인하이브리드(PHEV) 모델인 XC90 T8 울트라(1억1620만원)보다 1000만원 낮다. 6인승 울트라 모델은 1억1820만원으로, 스웨덴보다 약 4300만원, 독일보다 약 4800만원, 영국보다 약 6100만원 낮은 수준이다. EX90은 6인승 또는 7인승으로 구성할 수 있는 대형 전기 SUV다. 106킬로와트시(㎾h) 니켈·코발트·망간(NCM) 배터리와 사륜구동 기반 트윈모터를 탑재했다. 800볼트 배터리 시스템을 적용해 최대 350킬로와트(㎾)급속 충전 시 배터리 용량 10%에서 80%까지 약 22분 만에 충전할 수 있다. 차량에는 볼보가 자체 개발한 차세대 컴퓨팅 시스템 ‘휴긴코어’도 탑재됐다. 5개의 카메라와 5개의 레이더, 12개의 초음파 센서가 수집한 정보를 처리해 차량의 주요 기능을 소프트웨어 중심으로 제어한다. 운전자 상태를 확인하는 모니터링 시스템과 차량 내부의 어린이나 반려동물을 감지하는 기능도 적용했다.

볼보자동차코리아는 올해 4분기부터 EX90을 출고하고 내년 연간 2000대 판매를 목표로 하고 있다.

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