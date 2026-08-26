[상생경영 특집] 건설 기술 개발 도와 협력사와 동반성장

기술 나누고 인력·사업 노하우 전수… 진화하는 ‘상생 경영’ 기업의 상생경영이 일회성 기부와 물품 지원을 넘어 기술과 인력·사업 경험을 나누며 협력사와 지역사회의 자립 기반을 만드는 방향으로 진화하고 있다. 중소 협력사의 스마트공장 전환과 인공지능·데이터 기술 도입을 돕고, 자금과 연구개발, 판로 개척까지 지원하는 방식이다. 청년과 고령층, 취약계층에게 실무교육을 제공하고 취업과 자립으로 연결하는 프로그램도 확대되고 있다. 상생 대상도 협력사에서 농가와 지역 주민, 장애인, 국가유공자, 문화예술인과 스포츠 유망주 등으로 넓어졌다. 탄소 감축과 산업재해 예방, 지역 돌봄처럼 사회문제를 기업의 본업과 연결해 해결하려는 시도도 활발하다.

IPARK현대산업개발이 중소기업과 함께 미래 건설산업을 선도할 수 있는 기술 발굴에 나선다.



26일 IPARK현대산업개발에 따르면 회사는 기술 발전에 맞춘 혁신과 중소기업과의 상생을 위한 기술제안 공모전을 진행하고 있다. 2020년부터 시작한 이 제도는 현장에 적용할 수 있는 획기적인 기술을 중소기업이 개발하도록 유도하자는 취지에서 마련됐다. 심사를 거쳐 공모전에 선정된 기술은 파일럿 테스트(시범 시험)를 거쳐 효율성을 입증한다. 입증이 되면 현장에 적용할 수 있도록 사업화 기회를 제공한다. 기술제안 공모전은 대회마다 평균 70여건이 접수될 정도로 상당한 인기를 얻고 있다.

IPARK현대산업개발이 진행하는 기술제안 공모전 포스터. IPARK현대산업개발 제공

실제 현장에 적용되는 사례도 등장했다. 지난 제4회 기술제안 공모전에서 수상한 유진기업의 라텍스 누름 콘크리트 기술은 라텍스 입자를 활용해 콘크리트 내부의 균열이 발생하는 것을 제어한다. 시험 결과 시공 품질 혁신 효과를 인정받았고, 현대산업개발 전국 현장에 확대 적용됐다.



IPARK현대산업개발 관계자는 “공모전을 통해 참여 기업과의 협력 확대뿐 아니라 시공 품질 향상 효과까지 누리고 있다”며 “앞으로도 미래 건설산업을 선도할 수 있는 기술력 확보에 적극 나설 계획”이라고 밝혔다.



IPARK현대산업개발은 안전관리 체계 고도화를 통해 건설 현장에서의 사고 최소화에도 집중하고 있다. 회사 본사 직원은 물론 현장에서 함께 근무하는 협력업체 직원들의 사고 방지에도 만전을 기한다. 본사에서는 권역별 경영진 현장 점검뿐 아니라 폐쇄회로(CC)TV 통합관제센터를 잘 관리해 현장 안전관리를 강화한다는 방침이다. 현장에서는 관리·감독자의 안전 활동 실행력을 높이고 근로자의 작업중지권을 활성화할 예정이다. 협력회사에는 안전보건 관리 체계 구축을 위한 교육과 평가를 통해 사고 대응 실행력을 높일 계획이다.

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