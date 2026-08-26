[상생경영 특집] 안전장비 보급 늘려 中企 산재 사전 차단

기술 나누고 인력·사업 노하우 전수… 진화하는 ‘상생 경영’ 기업의 상생경영이 일회성 기부와 물품 지원을 넘어 기술과 인력·사업 경험을 나누며 협력사와 지역사회의 자립 기반을 만드는 방향으로 진화하고 있다. 중소 협력사의 스마트공장 전환과 인공지능·데이터 기술 도입을 돕고, 자금과 연구개발, 판로 개척까지 지원하는 방식이다. 청년과 고령층, 취약계층에게 실무교육을 제공하고 취업과 자립으로 연결하는 프로그램도 확대되고 있다. 상생 대상도 협력사에서 농가와 지역 주민, 장애인, 국가유공자, 문화예술인과 스포츠 유망주 등으로 넓어졌다. 탄소 감축과 산업재해 예방, 지역 돌봄처럼 사회문제를 기업의 본업과 연결해 해결하려는 시도도 활발하다.

경북 경주시의 기계제작 중소업체인 ‘하우토’는 지난해 사업장에 ‘전기안전 모니터링 시스템’을 전격 도입했다. 이 시스템은 누전과 과부하, 온도 상승 등 육안으로 확인하기 어려운 전기설비 내부의 이상 징후를 조기에 포착해 대형 산업재해를 예방하는 데 특화되어 있다.



사물인터넷(IoT)과 정보통신기술(ICT)을 기반으로 전력 사용 정보를 실시간 수집?분석하며, 이상 징후 발생 시 관리자에게 즉각 경보를 울려 신속한 후속 조치를 가능하게 한다. 하우토 관계자는 “과거에는 분전함 내부의 이상을 작업자가 즉각 알아차리기 어려워 사고가 터진 후에야 수습할 수 있었다”며 “지금은 위험을 사전에 인지하고 대처할 수 있는 첨단 시스템이 갖춰지면서 현장 전반의 안전 의식이 크게 높아졌다”고 전했다.

관리자가 전기안전 모니터링 시스템을 운영하고 있다. 안전보건공단 제공

첨단 장비 도입의 배경에는 고용노동부와 한국산업안전보건공단이 주관하는 ‘스마트 안전장비 지원사업’이 있다. 상대적으로 자금 여력이 부족한 중소기업 입장에서 정부의 재정 지원은 초기 투자 부담을 크게 덜어주는 마중물이 되고 있다.



한국산업안전보건공단은 고용노동부와 함께 2023년부터 이 사업을 본격적으로 추진해오고 있다. 산재보험에 가입한 상시 근로자 50인 미만 사업장을 대상으로 하며, 사업장당 최대 3000만원 한도 내에서 총 소요 비용의 최대 80%까지 지원한다.



산업안전보건공단은 이 사업이 단순한 장비 보급을 넘어, 중소사업장의 안전관리 체계와 문화를 완전히 탈바꿈시키는 핵심 동력이 되고 있다고 평가한다. 현장의 산재 예방을 뒷‘받침하는 하드웨어 보완을 시작으로, 이를 운용하는 시스템이 정착되고, 최종적으로는 작업자의 안전 의식 고취로 이어지는 선순환 구조를 그리는 것이다. 참여 기업들의 높은 만족도와 실질적인 산재 예방 효과가 입증된 만큼, 공단은 현장 수요에 맞춘 지원을 더욱 확대해 나갈 방침이다.



공단 관계자는 “인력과 비용 제약으로 첨단 안전기술 도입에 어려움을 겪는 중소 사업장에 스마트 안전장비가 중요한 역할을 하는 사례가 점차 증가하고 있다”며 “지속적으로 현장을 모니터링하며 사업 효과를 검증하는 등 현장에서 효과가 검증된 스마트 안전기술을 보다 폭넓게 보급하고 사업 효과를 높이기 위해 최선을 다하겠다”고 강조했다.

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