[상생경영 특집] 시니어 바리스타 양성 일자리 기회 제공

기술 나누고 인력·사업 노하우 전수… 진화하는 ‘상생 경영’ 기업의 상생경영이 일회성 기부와 물품 지원을 넘어 기술과 인력·사업 경험을 나누며 협력사와 지역사회의 자립 기반을 만드는 방향으로 진화하고 있다. 중소 협력사의 스마트공장 전환과 인공지능·데이터 기술 도입을 돕고, 자금과 연구개발, 판로 개척까지 지원하는 방식이다. 청년과 고령층, 취약계층에게 실무교육을 제공하고 취업과 자립으로 연결하는 프로그램도 확대되고 있다. 상생 대상도 협력사에서 농가와 지역 주민, 장애인, 국가유공자, 문화예술인과 스포츠 유망주 등으로 넓어졌다. 탄소 감축과 산업재해 예방, 지역 돌봄처럼 사회문제를 기업의 본업과 연결해 해결하려는 시도도 활발하다.

스타벅스 코리아가 노년층을 대상으로 한 첫 바리스타 교육을 마치고 본격적인 시니어 바리스타 양성에 나섰다. 전문적인 커피 교육을 제공하고 일자리 기회로 연결하는 상생 프로그램을 확대한다는 계획이다.



스타벅스는 지난 20일 경기 군포시 군포시니어클럽에서 어르신 20명을 대상으로 약 3시간 동안 바리스타 교육을 진행했다. 이번 교육은 스타벅스와 보건복지부, 한국시니어클럽협회가 2019년부터 추진해온 시니어 바리스타 일자리 지원 사업의 일환이다. 3개월 만에 재개된 하반기 교육 과정은 높은 관심을 끌었다. 지난달 24일 신청을 시작한 뒤 이틀 만에 선착순 모집이 마감됐고 대기자도 발생했다. 스타벅스는 이번 교육을 시작으로 12월까지 30회 이상의 교육 프로그램을 운영한다. 이번 교육 참가자의 평균 연령은 65세였다. 강사로는 2023년 스타벅스 커피 앰배서더컵 우승자인 장광열 가산퍼블릭점 점장이 참여해 커피 추출과 우유 스팀, 라떼아트 등 실습 교육을 진행했다.

스타벅스 파트너가 시니어 바리스타 교육을 진행하고 있다. 스타벅스 코리아 제공

스타벅스는 시니어 바리스타의 역량을 높이기 위한 라떼아트 대회도 운영하고 있다. 2022년 시작해 올해 5회째를 맞는 대회로 지난해 한국시니어클럽협회 소속 카페에서 일하는 시니어 바리스타 100여명이 참가하기도 했다.



교육 인프라도 확대한다. 스타벅스는 지난달 한국시니어클럽협회와 상생 교육장 오픈 약정식을 열고 두 번째 시니어 바리스타 상생 교육장 개설을 준비하고 있다. 현재 1호 교육장은 군포시니어클럽에 운영 중이다. 스타벅스는 신규 교육장의 인테리어와 관련 비용을 지원할 계획이다.

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