[상생경영 특집] 글로벌 감성 더한 ‘구호’ 올 가을 ‘강秋’

기술 나누고 인력·사업 노하우 전수… 진화하는 ‘상생 경영’ 기업의 상생경영이 일회성 기부와 물품 지원을 넘어 기술과 인력·사업 경험을 나누며 협력사와 지역사회의 자립 기반을 만드는 방향으로 진화하고 있다. 중소 협력사의 스마트공장 전환과 인공지능·데이터 기술 도입을 돕고, 자금과 연구개발, 판로 개척까지 지원하는 방식이다. 청년과 고령층, 취약계층에게 실무교육을 제공하고 취업과 자립으로 연결하는 프로그램도 확대되고 있다. 상생 대상도 협력사에서 농가와 지역 주민, 장애인, 국가유공자, 문화예술인과 스포츠 유망주 등으로 넓어졌다. 탄소 감축과 산업재해 예방, 지역 돌봄처럼 사회문제를 기업의 본업과 연결해 해결하려는 시도도 활발하다.

삼성물산 패션부문의 여성복 브랜드 ‘구호’와 ‘구호플러스’가 다가오는 가을을 맞아 글로벌 패션 디자이너 및 브랜드와 손잡고 컬래버레이션 신상품을 공개했다. 구호는 글로벌 패션 디자이너 ‘프란체스코 푸치’와 협업한 2026년 가을 신상품을 선보였다.

가을을 맞아 삼성물산 패션부문 여성복 브랜드 구호가 글로벌 패션 디자이너 프란체스코 푸치와 협업해 만든 신상품. 삼성물산 제공

프란체스코 푸치는 하이엔드 브랜드 ‘더 로우’의 헤드 디자이너를 역임했으며, ‘캘빈클라인 컬렉션’ 등 유수의 글로벌 패션 하우스에서 활약하며 ‘절제된 고급스러움의 정수’를 보여준 인물이다. ‘건축적 미학’을 브랜드 정체성으로 삼고 있는 구호와 프란체스코 푸치 특유의 정교한 디자인 철학이 조화돼 고객들에게 보다 신선하고 완성도 높은 스타일을 제안한다.



가을 시즌 협업 컬렉션은 이탈리아 건축물에서 영감을 받은 구조적인 재단과 절제된 감성을 강조한 것이 특징이다. 양모와 면, 비단, 앙고라산양 털 등 각 소재가 지닌 본연의 질감을 살려 기획된 아이템들은 단품으로서는 물론 서로 조화롭게 어우러지며 고급스러운 스타일링을 완성한다.

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