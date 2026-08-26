[상생경영 특집] ‘리부트 캠프’로 청년 120명 실무인재 육성

기술 나누고 인력·사업 노하우 전수… 진화하는 ‘상생 경영’ 기업의 상생경영이 일회성 기부와 물품 지원을 넘어 기술과 인력·사업 경험을 나누며 협력사와 지역사회의 자립 기반을 만드는 방향으로 진화하고 있다. 중소 협력사의 스마트공장 전환과 인공지능·데이터 기술 도입을 돕고, 자금과 연구개발, 판로 개척까지 지원하는 방식이다. 청년과 고령층, 취약계층에게 실무교육을 제공하고 취업과 자립으로 연결하는 프로그램도 확대되고 있다. 상생 대상도 협력사에서 농가와 지역 주민, 장애인, 국가유공자, 문화예술인과 스포츠 유망주 등으로 넓어졌다. 탄소 감축과 산업재해 예방, 지역 돌봄처럼 사회문제를 기업의 본업과 연결해 해결하려는 시도도 활발하다.

GS그룹이 고용노동부와 산업통상부가 주관하는 인재 양성 프로젝트 ‘K-뉴딜 아카데미’에 참여해 인공지능(AI) 실전 역량을 갖춘 청년 인재 양성에 나선다.



GS는 청년 교육 프로그램 ‘52g 리부트 캠프’를 지난달부터 운영해 왔다. 52g 리부트 캠프는 취업 준비와 구직에 어려움을 겪는 청년들을 대상으로 하는 실습 중심 교육 프로그램이다. 서울과 여수 지역에서 총 120명 청년을 모집해 520시간 교육을 제공한다. 청년 인재의 AI 실무역량을 키우고, 산업 현장에서 요구되는 문제 해결 역량을 갖추게 지원하는 것이 목표다.

허태수 GS그룹 회장(가운데)이 제4회 사내 해커톤에 참가한 직원들과 사진을 찍고있다. GS그룹 제공

프로그램은 GS그룹 ‘52g(Open Innovation GS)’와 기업교육 전문기관 ‘캐럿글로벌’이 컨소시엄 형태로 공동 수행한다. 52g는 GS그룹 해커톤과 230건 넘는 현장 혁신 프로젝트를 진행하며 축적한 경험과 인프라를 바탕으로 프로그램을 운영한다. 52g는 현장 주도 문제 해결 체계를 만들고 그룹 차원의 AI 전환과 오픈 이노베이션을 지원하는 역할을 맡고 있다.



52g 리부트 캠프는 디자인씽킹 교육과 생성형 AI활용 실습, 실무자 멘토링 등으로 구성된다. 참가자들은 AI도구 활용, 문제정의, 데이터분석 등 단계별 실습 과정을 거쳐 실제 프로젝트 성과물을 산출하게 된다. 이를 통해 단순한 기술 습득을 넘어 산업 현장의 문제를 이해하고 해결 방안을 구체화하는 실무 경험을 쌓을 수 있다.



GS 관계자는 “교육 종료 후에도 포트폴리오 보완, 네트워킹 프로그램 등으로 참가자들이 취업 준비와 사회 진출을 이어갈 수 있게 지속적으로 지원할 계획”이라고 말했다.

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