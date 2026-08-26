휴게소서 1000원 더 내고 먹은 ‘전복 라면’ 알고보니 진짜 완도 전복…파는 곳은?

사진은 구글 인공지능(AI) 제미나이가 생성한 가상 이미지.

완도 전복 산지 가격이 4년 만에 반토막 나면서 완도군이 판매에 총력을 기울이고 있다. 마트 진열대에 걸린 전복 할인 행사가 그 결과다. 소비자에게는 반값이지만 양식 어민에게는 생산 원가에도 못 미치는 값이다.

◆ 10마리 1만2800원, 왜 이렇게 싼가?

26일 롯데마트·이마트에 따르면 롯데마트는 완도 활전복 10마리를 1만2800원에 팔았다. 해양수산부와 함께하는 대한민국 수산대전 할인에 행사카드 혜택을 더한 값으로, 13일부터 17일까지 진행됐다. 같은 기간 이마트도 완도산 활전복을 할인 품목에 올렸다.

보양식 대목에 대형마트에서 전복이 반값으로 나오는 일은 드물다. 이처럼 값이 내려간 이유는 산지에 있다.

완도 전복 산지 가격은 1㎏에 20마리가 들어가는 기준으로 2022년 2만6000원이었다. 하지만 올해 7월에는 1만3000원까지 떨어졌다. 4년 만에 절반이 된 것이다.

완도군은 이날 “전복 가격이 생산 원가에도 미치지 못해 양식 어민들의 시름이 깊어지고 있다”고 밝혔다. 완도는 전국 전복 생산량의 74%를 차지하는 최대 주산지다.

값이 내려간 이유는 물량이다. 완도 전복 생산량은 2024년 2만3317톤에서 지난해 2만7177톤으로 늘었고, 올해는 3만톤을 넘길 것으로 전망된다.

양식 기술이 좋아져 생산은 계속 늘었는데 경기 침체로 소비가 따라붙지 않았다.

완도군은 “추석을 앞두고도 판매가 크게 늘지 않아 가격이 좀처럼 회복되지 않고 있다”고 설명했다.

◆ 과잉 물량 5000톤을 유통망으로 내보낸다

정부와 전남광주통합특별시, 완도군은 지난달 협의회에서 과잉 생산분 5000톤의 소비를 촉진하기로 했다. 해양수산부는 대형 유통사를 통한 판촉 차액 보전을 검토하기로 했다.

공급을 줄이는 쪽도 함께 움직인다. 총사업비 100억원을 들여 전복 가두리 5만칸을 감축하는 사업이 추진되고, 지난해 시범사업으로 연간 5000칸을 줄였다. 신규 가두리 신고제 도입과 보조사업 지원 제한도 건의됐다.

완도군은 또 생물 유통에서 벗어나기 위해 200억원 규모의 산지 가공시설 건립도 추진하고 있다. 어민들이 내는 자조금을 연간 10억원에서 30억원으로 늘리는 방안을 건의한 것으로 전해졌다.

◆ 휴게소 라면에 전복이...

완도군은 군 수산마케팅팀을 중심으로 국내외 기업과 경제인을 대상으로 판촉전을 벌이고 있다.

최근에는 대우건설에 전복 2300㎏, 6000만원 상당을 판매했다. 이 물량은 9월 둘째 주 ㈜완도전복에서 출고돼 대우건설 해외 근무 임직원의 국내 거주 가정에 배송된다.

김신 완도군수는 “군 경제의 주축인 전복 산업이 위기를 겪고 있는 만큼 유통 구조 혁신과 판로 다변화 등 항구적인 대책을 마련하는 데 집중하고 있다”고 말했다.

정원주 대우건설 회장은 “추석을 앞두고 어려움을 겪고 있는 완도 전복 양식 어가에 조금이나마 힘을 보탤 수 있어 뜻깊게 생각한다”고 말했다.

대량 소비처를 만드는 시도도 이어진다. 완도군은 고속도로 휴게소 16곳에서 전복어묵을 곁들인 우동과 라면, 전복 순두부찌개 등 9종을 판매하고 있다.

기존 음식보다 1000원 안팎만 더 내면 먹을 수 있는 값으로 매겼고, 이를 통해 연간 66톤 이상의 전복이 소비될 것으로 추산했다.

◆ 완도 전복 파는 휴게소 16곳은? 한편 완도군이 풀무원푸드앤컬처와 손잡고 지역 전복을 판매하는 휴게소 총 16곳으로 다음과 같다. △ 영동고속도로: 안산복합휴게소 (인천/강릉 방향) △ 당진영덕고속도로: 공주휴게소 (당진방향), 공주휴게소 (대전방향) △ 새만금고속도로 및 인근: 김제휴게소 (양방향), 새만금휴게소, 지평선새마루 스마트 복합쉼터 △ 순천완주고속도로: 오수휴게소 (순천방향), 오수휴게소 (완주방향) △ 호남고속도로: 이서휴게소 (순천방향), 이서휴게소 (천안방향) △ 중부내륙고속도로: 현풍휴게소 (대구방향), 현풍휴게소 (창원방향) △ 남해고속도로: 함안휴게소 (순천방향), 함안휴게소 (부산방향) △ 서해안고속도로 / 무안광주고속도로: 함평천지휴게소 (목포/서울방향), 함평나비휴게소 (광주/무안방향)

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