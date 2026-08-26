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“장미란씨 숙소 나선 이튿날 새벽 사망 추정”… 장씨 소유 끈 발견

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제주=임성준 기자 jun2580@segye.com

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“시신 자세·부검의 소견 등 범죄 피해 가능성 낮아”
경찰 “휴대전화 포렌식 등 모든 가능성 열고 수사”

지난 24일 제주시 한림읍의 야자수 농장에서 시신으로 발견된 장미란(37)씨는 지난 5월12일 장기 숙소에서 나선 뒤 이튿날 새벽 사망한 것으로 추정되고 있다.

 

제주시 한림읍 수원리의 한 야자수농장에서 수개월 전 실종됐던 장미란씨 시신을 발견해 현장 감식을 진행하고 있다. 연합뉴스
제주시 한림읍 수원리의 한 야자수농장에서 수개월 전 실종됐던 장미란씨 시신을 발견해 현장 감식을 진행하고 있다. 연합뉴스

 

제주경찰청은 “장씨가 지난 5월12일 오후 10시15분쯤 장기 숙소를 나선 뒤 휴대전화 전원이 꺼질 때까지 휴대전화 위칫값 변화나 추가 통화내용은 없었다”고 밝혔다.

 

경찰은 “이 같은 사실로로 미뤄봤을 때 12일에서 13일로 넘어가는 새벽 장씨가 사망했을 가능성이 높은 것으로 보고 있다”고 말했다. 외출 이후 휴대전화 통화 기록이 없다고 덧붙였다.

 

범죄 피해 가능성에 대해서는 기존 입장과 같이 “발견 당시 시신 자세와 위치, 부검의 구두 소견 등으로 미뤄보아 범죄 피해 가능성은 낮게 보고 있다”고 말했다.

 

경찰은 “부검의가 목을 매 숨진 것으로 추정된다는 구두 소견을 냈다”며 “또 현장감식 결과 야자수나무 상단에 삐져나 온 줄기에서 장씨가 집에서 갖고 나간 끈이 발견됐다”고 말했다.

 

다만, 경찰은 휴대전화 포렌식 등을 벌이는 등 모든 가능성을 열어두고 수사하고 있다고 덧붙였다.


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