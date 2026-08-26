9월부터 동종 업종 재창업 3년→1년으로 줄어

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폐업한 뒤 같은 업종으로 다시 시작하는 기업이 ‘창업기업’으로 인정받지 못하는 기간이 3년에서 1년으로 줄어든다.

중소벤처기업부는 25일 국무회의에서 관련 시행령 개정안을 의결했다. 개정안은 오는 9월부터 시행될 예정이다. 다만 창업기업 인정이 곧바로 모든 창업지원사업 선정이나 자금 지원을 뜻하는 것은 아니다.

중기부는 개정안을 통해 이 동종 업종 재창업의 창업 불인정 기간을 3년에서 1년으로 단축하기로 했다.

중기부가 제시한 개정 이유는 폐업과 재창업에 실제로 걸리는 시간이다. 2025년 창업기업 실태조사에서 동종 업종 재창업 준비기간은 10.8개월이 걸렸다.

지금까지는 준비를 마치고 1년 안에 다시 문을 열어도 같은 업종이라는 이유로 창업기업으로 인정받기 어려웠다.

규정이 상정한 ‘재도전까지의 공백’과 현장에서 필요한 준비기간이 거의 겹친다는 점이 이번 개정의 핵심이다.

실패 뒤 다시 사업을 시작하려는 사람이 3년을 더 기다리지 않아도 제도권 창업자로 돌아올 수 있게 기준을 현실에 맞춘 셈이다.

개정 시행령은 오는 9월부터 시행될 예정이다. 시행 전에 사업을 시작한 기업이라도 사업 개시 후 7년이 지나지 않았다면 개정된 창업 인정 기준을 적용받을 수 있다.

따라서 새 기준은 9월 이후 문을 여는 기업에만 해당하는 규정이 아니다. 이미 사업을 시작한 기업도 사업 개시일을 기준으로 7년 범위에 들어오는지 확인해야 한다.

다만 실제 적용 여부는 폐업일, 새 사업의 개시일, 기존 사업과 같은 업종인지 여부 등 개별 사실관계에 따라 갈릴 수 있다.

법령의 ‘창업기업’ 인정은 지원사업에 신청할 수 있는 기본 문턱을 낮추는 변화에 가깝다.

중기부는 “동종 업종 재창업이 창업기업으로 인정되더라도 모든 기업이 자동으로 창업지원사업 대상이 되는 것은 아니며, 사업별로 사업계획·기술성·시장성 등을 종합 평가한다”고 설명했다.

예비·초기·도약패키지, 청년창업사관학교 등 주요 사업은 기존 수혜자의 재선정 제한 등 중복 수혜 방지 기준도 둔다. 따라서 1년 기준을 충족했다는 사실만으로 지원금 지급이나 선정이 확정되는 것은 아니다.

재창업을 준비하는 사람은 ‘1년이 지났는가’만 볼 것이 아니라 네 날짜와 조건을 함께 정리해야 한다.

기존 사업을 폐업한 날, 새 사업을 시작한 날, 사업 개시 후 7년이 지났는지, 과거에 신청하려는 지원사업을 받은 적이 있는지가 순서다.

같은 업종인지 판단하기 어렵거나 과거 지원사업 수혜 이력이 있다면 사업 공고의 중복 수혜 조항과 담당 기관의 자격 확인 절차를 먼저 거치는 편이 안전하다.

제도상 창업 인정과 개별 사업의 선정 기준을 섞어 판단하면 신청 가능성과 실제 지원 가능성을 잘못 이해할 수 있다.

이번 개정은 폐업을 단순히 사업 실패로만 보지 않고, 거래관계 정리와 채무 정산, 인력 조정 등을 거쳐 다시 시작하는 과정으로 본다.

실패 경험을 다음 사업에 활용할 수 있도록 재창업의 공백을 줄여 창업 생태계의 선순환을 만들겠다는 취지다.

9월 시행 이후에는 폐업일과 새 사업 개시일을 대조해 1년 기준을 먼저 확인하고, 그다음 신청하려는 창업지원사업의 별도 평가·중복 수혜 조건을 따져야 한다.

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