한국공항공사, 공항 혁신 AI 아이디어 공모전 시상

한국공항공사의 공항 혁신 아이디어 공모전에서 ‘스마트공항’ 애플리케이션(앱)에 인공지능(AI)을 접목해 개인 여행기록을 매거진으로 제작하는 제안이 최우수상을 받았다.

한국공항공사는 26일 지난 6월부터 한 달간 전국 대학(원)생과 공항 상주기관·업체 임직원을 대상으로 진행한 ‘공항 네트워크 혁신 아이디어 공모전’ 시상식을 개최했다.

26일 한국공항공사 본사에서 열린 시상식에서 박재희 한국공항공사 사장직무대행(오른쪽 두 번째)이 최우수상 수상자들과 기념촬영을 하고 있다. 한국공항공사 제공

올해 공모전은 항공노선과 지역 교통·관광을 연계해 외래객의 지역 방문을 확대하고 공항 이용 만족도를 높이는 ‘네트워크·서비스 혁신’과 AI와 디지털 기술을 활용해 공항 이용 편의와 운영 효율을 향상하는 ‘AI 혁신’2개 분야로 진행됐다. 공모전에는 총 111건의 아이디어가 접수됐다.

한국공항공사는 접수된 아이디어를 대상으로 창의성, 구체성, 실현가능성 등을 종합적으로 심사해 최우수상 1건과 우수상 3건을 선정했다. 최우수상에는 상장과 상금 200만원,우수상에는 상장과 상금 각 100만원이 수여됐다.

최우수상은 한국공항공사 ‘스마트공항’ 앱에 AI를 접목해 개인의 여행기록을 매거진으로 제작하고 지역화폐 인센티브와 지역축제 할인 혜택을 제공하는 ‘AIR-LOG CONNECT’를 제안한 경기대 김민식·남우진·고다경 학생이 선정됐다. 이들은 MZ세대의 여행 기록·공유 트렌드를 반영한 새로운 여행 경험 플랫폼이라는 점에서 높은 평가를 받았다.

우수상에는 △프로야구 원정 관람과 항공여행을 결합한 패키지 서비스 ‘HOME-RUN’(한서대 도유림·한찬엽·양유호·최예나) △항공편 예약률·도착 예정시간과 지역 축제·날씨 정보 등을 AI로 분석해 관광수요를 예측하고 지자체와 지역 상권의 사전 대응을 돕는 플랫폼 ‘Airport Insight AI’(세종대 고다경) △항공편 지연으로 예정 교통편을 놓친 승객에게 대체 교통수단을 배정하는 ‘Flight-Sync KAC’(성균관대학교 노예찬)가 각각 선정됐다.

한국공항공사는 수상작에 대한 관련 부서의 실현 가능성과 공항 적용 방안을 검토해 향후 공항서비스 개선과 신규 사업 발굴에 활용할 계획이다.

박재희 한국공항공사 사장직무대행은 “이번 공모에서 제안된 소중한 아이디어를 공항 운영 및 서비스 개선에 적극 활용하고, 앞으로도 국민이 체감할 수 있는 공항 서비스 혁신으로 새로운 고객경험을 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

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