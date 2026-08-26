서경배과학재단, 2026년 신진과학자 4명 선정…3년간 9억원 지원

서경배과학재단은 상상과 현실을 구분하는 뇌의 원리를 연구하는 카이스트(KAIST) 뇌인지과학과의 권정태 교수 등 생명과학분야 신진과학자 4명을 선정해 지원한다고 26일 밝혔다.

서경배과학재단은 이날 보도자료를 통해 ‘뇌는 어떻게 상상과 현실을 구분하는가? 대뇌 피질 층상 게이팅을 통한 Reality-tagging 회로 원리’를 제안한 권 교수를 비롯해 △‘비한랭 생리 환경 기반 갈색지방 부적응 표현형 규명 연구’를 제안한 정수명 교수(성균관대 생명과학과), △‘기억이 운명이 되는 순간: 과염증에서 병적 선천면역기억의 형성과 고착 원리’를 제안한 조현수 교수(서울대학교 의학과), △‘우리의 몸은 언제, 어떻게 외부 환경을 느끼기 시작하는가: 체성감각 신경회로 발달 기전에 대한 연구’를 제안한 최승원 교수(미국 텍사스 사우스웨스턴 대학교 정신의학과) 총 4명을 지원대상으로 선정했다고 했다.

권정태 교수(왼쪽부터), 정수명 교수, 조현수 교수, 최승원 교수.

재단은 올해부터 도입한 ABC(Adventure-Breakthrough-Cherished) 3단계 지원 체계에 따라 올해 선정된 신진 과학자에게 3년간 총 9억 원의 연구비를 지원한다. 이후 연구 경과에 따라 추가 4년간 총 16억 원, 다시 우수한 연구 성과를 이어갈 경우 추가 5년간 총 25억 원의 연구비를 지원할 예정이다. 재단은 아모레퍼시픽 그룹 서경배 회장이 2016년 사재 3000억 원을 출연하여 설립한 공익 재단이다. ‘눈으로 보이는 하늘 밖에도 무궁무진한 하늘이 있다’는 의미의 ‘천외유천(天外有天)’을 기조로, 매년 생명과학 분야의 신진 과학자를 발굴하고 지원하고 있다. 올해 창립 10주년을 맞았으며 이번 선정까지 총 35명의 신진 생명과학자를 지원해왔다. 지금까지 지원한 연구비는 총 867억 원이다.

아울러 재단은 오는 29일 아모레퍼시픽 본사에서 ‘SUHF 심포지엄 2026’을 개최한다. 재단 설립 10주년을 기념하는 이번 학술행사는 ‘공명하는 생명의 결(Resonant Patterns of Life)’을 주제로 열린다. 스위스 바젤대학교 마이클 홀(Michael Hall) 교수의 기조강연을 비롯해 재단 1기 신진과학자인 이정호 교수(KAIST 의과학대학원, 소바젠 CSO)의 특별강연, 연구자 졸업 대담, 포스터 세션, 졸업 연구 발표 등이 진행될 예정이다.

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