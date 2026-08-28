박스히어로, 비영리단체 재고 관리 지원…비즈니스 플랜 50% 할인

사진=박스히어로 제공

후원·기증 물품을 지속적으로 관리해야 하는 비영리단체를 대상으로 재고 관리 솔루션 이용료를 낮춘 상시 지원 프로그램이 운영된다.

비지피웍스가 운영하는 클라우드 기반 재고 관리 솔루션 박스히어로는 비영리단체에 유료 요금제인 비즈니스 플랜을 50% 할인해 제공한다고 밝혔다. 할인은 첫 결제부터 적용되며, 구독을 유지하는 동안 계속된다. 할인가로 이용하더라도 비즈니스 플랜의 모든 기능은 동일하게 제공된다.

이번 프로그램은 후원 물품의 입출고가 빈번한 반면 별도의 재고 관리 인력을 두기 어려운 비영리단체의 재고 관리 여건을 고려해 마련됐다.

박스히어로는 물품 입출고 이력을 자동으로 저장하고 관련 기록을 실시간으로 공유한다. 이에 따라 사용 내역 보고나 내부 정산을 위해 자료를 별도로 정리하는 과정을 줄일 수 있으며, 담당자나 봉사자가 변경되더라도 이전 기록을 이어서 확인할 수 있다.

박스히어로는 전 세계 100여 개국에서 30만 명 이상의 사용자가 이용하는 클라우드 기반 재고 관리 서비스다. 웹과 모바일에서 품목 관리, 입출고 처리, 바코드 스캔, 재고 분석 등의 기능을 제공하며, 한국어와 영어, 일본어 등 12개 언어를 지원한다.

최근에는 기업별 운영 방식에 맞춰 재고 데이터를 조회·분석할 수 있는 ‘커스텀 리포트’ 기능을 정식 출시했다. 자연어 기반 AI를 적용해 사용자가 원하는 조건을 문장으로 입력하면 관련 재고 데이터를 분석해 리포트를 생성한다.

프로그램 이용을 희망하는 비영리단체는 박스히어로 고객센터에 단체명과 담당자 연락처를 기재해 신청하면 된다. 신청 과정에서 비영리 등록 여부를 확인하기 위한 증빙 서류가 요청될 수 있으며, 확인이 완료되면 해당 팀에 할인이 적용된다.

박스히어로 관계자는 “실제로 물품을 관리하는 비영리단체들의 문의를 접하면서 기획한 프로그램”이라며 “단기 프로모션이 아니라 상시 지원 프로그램으로 운영할 계획”이라고 말했다.

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