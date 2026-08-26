강서구, 구청 간부회의 유튜브 생중계로 주민과 쌍방향 소통 나서 [지금 우리 동네는]

서울 강서구가 구정 운영의 투명성을 높이고 주민과의 소통을 강화하기 위해 구청 간부들이 참석하는 ‘확대간부회의’를 실시간으로 생중계한다.

26일 구에 따르면 확대간부회의는 구청 모든 부서와 동주민센터의 간부들이 참석하는 회의다. 다음달 1일 오전 9시 첫 방송을 시작으로 매월 첫째주와 셋째주 화요일 오전 10시마다 강서구청 공식 유튜브 채널을 통해 회의 현장을 공개할 예정이다.

구 관계자는 “주요 정책과 현안이 결정되는 회의 과정을 주민들에게 있는 그대로 공개해 신뢰 행정을 구현하고, 방송 중 운영되는 ‘실시간 채팅’ 기능을 통해 주민들이 회의를 시청하며 자유롭게 의견을 남기거나 정책을 제안할 수 있도록 했다”고 설명했다. 수렴된 의견은 관련 부서의 검토를 거쳐 구정에 적극 반영하는 등 쌍방향 소통을 강화할 방침이다.

아울러 구는 생중계 추진 과정에서 발생할 수 있는 공직선거법 저촉 여부도 사전에 면밀히 검토·점검했다고 부연했다. 구청장의 업적을 홍보하거나 정치적 오해를 불러일으킬 수 있는 내용이 아니라, 주요 사업의 의사결정 과정을 투명하게 공개해 주민의 알 권리를 보장하는 방향으로 운영할 계획이다.

진교훈 구청장은 “회의 생중계는 구정을 있는 그대로 공개해 소통 행정을 펼치겠다는 약속”이라며 “실시간 주민 소통으로 어떤 답변을 드릴지 끊임없이 고민하고, 그 과정에서 직원들 역시 본인의 업무를 주민의 관점에서 다시 한번 생각해 보는 계기가 될 것”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지