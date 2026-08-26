박지원 “국힘의 朴 전 대통령 연찬회 초청… 국힘이 요지경”

박근혜 전 대통령의 국민의힘 연찬회 참석 소식에 더불어민주당 박지원 의원이 “세상이 요지경이 아니라 국힘이 요지경”이라고 26일 꼬집었다.

더불어민주당 박지원 의원. 뉴시스

박 의원은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 “국민의힘이 국정농단으로 파면된 박근혜 전 대통령을 연찬회에 초청한다고 한다”며 이처럼 반응했다. 이어 “박근혜 전 대통령은 최순실씨가 없으면 아무것도 모르고 못한다”며 “정점식 대표는 교도소를 찾아가 최순실씨도 함께 초청하라”고 말했다.

앞서 국민의힘은 같은 날 공지에서 박 전 대통령의 오는 27일 연찬회 참석 소식을 알렸다. 정점식 원내대표는 지난 19일 대구 달성군 사저에서 박 전 대통령을 예방하고 연찬회 참석을 요청한 바 있다.

민주당 이주희 원내대변인은 브리핑에서 “국민의힘은 민주적 헌정질서를 부정하고 어지럽히는 부끄러운 기록을 세우겠다는 것인가”, “연찬회를 낡은 정치 소환이 아니라 국민 앞에 내놓을 새로운 다짐으로 채우길 바란다”며 연달아 국민의힘을 비판했다.

박 전 대통령은 ‘오늘을 딛고 내일을 여는 국민의힘’ 슬로건으로 열리는 연찬회에서 주요 지도부 발언 이후 보수 통합 등에 대해 발언할 것으로 예상된다.

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