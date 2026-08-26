윤석민, 33세 은퇴 후 고통…"야구장 함성 들리면 괴로웠다"

전 야구선수 윤석민이 선수 시절 슬럼프와 은퇴 후 힘들었던 시간을 돌아봤다.

25일 방송된 MBC TV '오늘을 버틴 노래-플레이리스트 109'에는 전 KIA 타이거즈 투수 윤석민이 출연해 자신의 야구 인생과 버팀송을 소개했다.

윤석민. MBC

윤석민은 이석훈, 이준, 딘딘과 함께 자신의 야구 인생이 시작된 구리 리틀야구장을 찾았다. 그는 어린 야구 선수들을 만나 야구를 시작하게 된 계기와 선수 시절 기억을 전했다.

윤석민은 2010년 슬럼프 당시 패배의 분을 이기지 못하고 문을 주먹으로 쳤다가 오른손 골절상을 입었던 일도 떠올렸다.

부상에서 복귀한 뒤에도 경기에서 연이어 좋지 않은 상황을 겪은 그는 결국 버스 안에서 눈물을 흘렸고, 코치에게 "야구를 그만두겠다"는 메시지를 보냈다고 밝혔다.

당시 조범현 감독은 "석민아 집에 가서 쉬다가 하고 싶으면 나온나"라고 말하며 휴식 시간을 줬다. 이후 조 감독은 윤석민을 2010 광저우 아시안게임 국가대표로 발탁했다.

윤석민은 당시를 떠올리며 "진짜 보여줘야지 이러면서 아시안게임 때 진짜 잘했고 잘했죠"라고 말했다.

이후 윤석민은 2011년 최고의 시즌을 보내며 전성기를 맞았지만 선수 생활의 끝은 예상보다 빨리 찾아왔다.

그는 끝내기 홈런을 허용한 뒤 자신의 기량을 돌아보며 "내가 타자들을 상대할 수 있는 실력이 아니구나"라고 느꼈다고 털어놨다. 결국 33세에 은퇴를 선택했다.

은퇴 후에도 힘든 시간이 이어졌다. 집에서 야구장의 응원 소리가 들렸고 KIA 타이거즈가 득점할 때마다 팬들의 함성이 전해졌다고 했다.

윤석민은 "(야구 경기)현장에 있고 싶은 마음이 큰데 은퇴를 하니까 괴로웠다"며 약 6개월 동안 힘든 시간을 보냈다고 밝혔다.

당시 윤석민이 힘을 얻은 노래는 서영은의 '혼자가 아닌 나'였다. 그는 은퇴를 전후해 세상에 혼자 남겨진 듯한 감정을 느꼈고 이 곡을 반복해서 들으며 마음을 다잡았다고 했다.

윤석민은 어린 야구 선수들에게 "못했다 그래서 실망하지 말고, 자신 없다 그래서 슬퍼하지 말고 그냥 하세요"라고 조언했다.

<뉴시스>

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