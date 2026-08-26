‘커지는 아이 울음소리’…올 상반기 출생아 증가율 15.4% ‘역대 최고’

올해 상반기 출생아 수가 전년 동기보다 15% 이상 늘어 역대 최고 상승률을 기록했다. 6월 출생아 수 역시 15%를 웃돌면서 출생아 수는 전년 동월 대비 24개월 연속 늘었다. 출생의 선행지표로 여겨지는 혼인 건수 역시 14% 늘면서 한 달 만에 증가세로 돌아섰다. 출생 호조세가 계속되고 있는 만큼 올해 합계출산율(여성 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아수)이 0.90명 안팎까지 증가할 수 있을지 주목된다.

경기 고양시의 한 병원 신생아실에서 간호사가 아기를 돌보고 있다. 뉴스1

26일 국가데이터처가 발표한 ‘6월 인구동향’에 따르면 올해 1~6월 출생아 수는 14만5804명으로 전년 동월 대비 1만9430명(15.4%) 늘었다. 상반기 기준 증가 규모와 증가율 모두 역대 가장 높았다. 올해 2분기의 경우 출생아 수는 7만791명으로 집계됐는데, 2분기 기준 2019년 이후 가장 많았다. 2024년 2분기 이후 9개 분기 째 출생아 수 증가 행진은 계속되고 있다.

가장 최근 지표인 6월 출생아 수도 2만3111명을 기록하며 전년 동월보다 15.6%(3115명) 늘었다. 증가율은 6월 기준 가장 컸고, 증가규모는 34년 만에 최대였다. 연령별 출산율은 20대 후반을 제외한 모든 연령대에서 늘었는데, 30~34세에서 81.6명으로 가장 컸다. 출산율은 해당 연령대 여자인구 1000명 당 출생아 수로 합계출산율과 구분된다.

올해 1분기와 2분기 합계출산율이 각각 0.95명, 0.88명을 기록하고 있는 만큼 올해 전체 합계출산율이 0.90명을 넘어설지도 주목된다. 통상 출생아 수는 상반기에 높고 하반기에 낮은 흐름을 보였지만, 2024년에는 오히려 하반기에 출생아 수가 많아지는 등 출생 공식이 깨지고 있다. 박현정 데이터처 인구동향과장은 “2023년 이후 혼인과 출산의 중심연령인 30대 초반 인구가 회복이 돼서 이런 출생 증가가 지속될 것으로 기대하고 있다”면서 “2024년과 2025년은 오히려 하반기 출생아 수가 약간 더 많았다. 올해도 이런 패턴이 이어진다면 (0.9명대로) 되지 않을까 싶지만, 더 지켜봐야 할 것 같다”고 말했다.

출생이 증가하고 있는 건 제2차 베이비붐 세대 자녀인 30대 여성 인구가 늘고 있는 가운데 출산을 긍정적으로 대하는 인식 변화가 복합적으로 영향을 미치고 있다는 분석이다. 또 2023년 5월 코로나19 엔데믹 이후 회복세를 보였던 혼인 건수 역시 시차를 두고 출생아 수 증가로 이어지고 있다.

결혼. 게티이미지뱅크

혼인 역시 좋은 흐름이 지속되고 있다. 2분기 혼인 건수는 6만2065건으로 전년 동기 대비 4.9%(2904건) 증가했다. 이는 2분기 기준 2018년 이후 8년 만에 최대다. 분기 기준 혼인 건수는 2024년 1분기부터 10분기 째 증가세를 이어가고 있다. 6월 혼인건수 역시 2만1075건으로 14.0% 늘며 5월(-6.4%) 이후 한 달 만에 증가로 전환됐다.

데이터처는 이날 ‘2025년 출생통계’도 확정, 발표했다. 지난해 출생아 수는 25만4300명으로 전년 대비 1만6000명(6.7%) 증가했다. 합계출산율은 0.80명으로 2024년보다 0.05명 증가했다. 출생아 수는 2016년부터 2023년까지 감소한 뒤 2024년과 2025년 2년 연속 늘었다. 지난해 엄마의 연령별 출산율은 20대 초반 이상 모든 연령대에서 증가했다. 전년 대비 30대 후반(6.0명), 30대 초반(2.8명), 40대 초반(0.8명), 20대 후반(0.5명) 순으로 출산율이 늘었다.

혼인이 출생으로 이어지는 흐름도 확인됐다. 배우자가 있는(유배우) 엄마의 연령별 출산율은 지난해 20대 후반 203.1명, 30대 초반 177.2명으로 나타났다. 유배우 구분 없이 집계한 연령별 출산율 20대 후반 21.2명, 30대 초반 73.1명에 그친 것을 감안하면, 혼인이 출생의 확실한 선행지표인 점이 확인된 것이다.

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