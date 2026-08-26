이경실 “어떻게 될까 무서웠다”…정선희 3개월 만에 12kg 빠져

개그우먼 정선희가 과거 힘든 시간을 보내며 짧은 기간에 체중이 대폭 줄었던 당시를 떠올렸다. 방송 활동을 이어가기 어려울 정도로 힘겨운 시간을 보내던 정선희에게 선배 이경실이 직접 식사를 챙기며 곁을 지켜준 이야기도 함께 전해졌다.

먼 정선희가 과거 힘든 시간을 보내며 짧은 기간에 체중이 대폭 줄었던 당시를 떠올렸다. 방송 활동을 이어가기 어려울 정도로 힘겨운 시간을 보내던 정선희에게 선배 이경실이 직접 식사를 챙기며 곁을 지켜준 이야기도 함께 전해졌다. 롤링썬더

25일 유튜브 채널 ‘롤링썬더’에는 정선희가 출연한 영상이 공개됐다. 이날 방송에서 정선희는 이경실, 조혜련과 함께 각자의 경험과 방송계에서 있었던 이야기를 나눴다.

대화 중 이경실은 정선희가 어려움을 겪던 시절을 회상했다. 당시 정선희의 건강 상태가 눈에 띄게 나빠진 모습을 보면서 주변에서도 상당히 걱정했다는 것이다. 이경실은 “선희의 몸을 챙겼어야 한다”며 “선희가 몸이 너무 약하고 어떻게 될까 무서웠다”고 당시 상황을 떠올렸다.

정선희 역시 당시 자신의 상태를 되짚었다. 그는 “3달 만에 한 12kg 빠졌을 때였다”고 밝혔다. 급격한 체중 감소로 당시 얼마나 힘든 상황이었는지를 짐작하게 했다.

이경실은 정선희에게 음식을 먹이기 위해 직접 나서기도 했다. 하지만 정선희가 아무것도 먹고 싶지 않다는 반응을 보이자, 이경실은 계속 방 안에 있기보다는 함께 밖으로 나가자고 설득했다.

그는 정선희가 방송에 다시 모습을 드러냈던 순간도 잊지 못한다고 밝혔다. “하여튼 그런저런 걸 다 겪고 오늘날 정선희가 다시 우뚝 섰을 때 나는 ‘동물농장’ 보면서 울었다”고 전했다.

정선희에게 이경실의 존재는 힘든 시기를 버티는 데 큰 힘이 됐다. 정선희는 “내 좋은 일에 나보다 더 큰 소리로 좋아하면서 울고 이런 존재가 한 사람만 있어도 죽지 않는다”고 고마운 마음을 전했다.

웃음과 농담이 오가는 시간이었지만, 이날 방송에서는 오랜 시간 서로의 곁을 지켜온 동료들의 진솔한 우정과 응원이 고스란히 드러났다.

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