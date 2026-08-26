김민석, 與 인재위원장 맡아…인재 발굴·영입 업무 등 총괄

더불어민주당 김민석 대표는 26일 내년 재·보궐선거를 앞두고 인재위원장을 맡아 인재 발굴과 영입 업무 등을 직접 챙기기로 했다.



박성준 수석대변인은 이날 경북 안동시 경북도당에서 열린 최고위원회의가 끝나고 이 같은 내용의 정무직 당직자 추가 인선을 발표했다.

더불어민주당 김민석 대표가 26일 경북 안동시 민주당 경북도당 사무실에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.



민주당 당규상 인재위원장 및 위원은 최고위원회의 심의를 거쳐 당 대표가 임명하게 돼 있다. 이재명·정청래 지도부에서도 대표가 인재위원장을 겸임해왔다.



인재위원회 부위원장은 최고위원을 지낸 초선 황명선 의원이 맡는다.



외교안보통일자문회의 의장은 박정 의원, 국제위원장은 국회 외교통일위원회 간사인 홍기원 의원, 재정위원장은 박용갑 의원이 각각 맡는다.



대외협력위원장에는 한국노총 위원장 출신 김주영 의원이 임명됐다.



상설특별위원회인 문화예술특별위원장에는 이우종 전 경기아트센터장이, 4050특별위원장에는 고민정 의원이 선임됐다.



김용만 의원은 당내·외 여론동향을 파악하는 당 대표 직속 민정실장과 민주응답센터장을 겸임한다.



아울러 당 대변인으로 손명수 의원이 추가 임명됐고, 박경미 전 의원과 염승열 전 외신 대변인은 국제 대변인을 맡게 됐다.

<연합>

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