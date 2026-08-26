“51번 훔쳤으니 51건?” 사건 쪼개 송치한 경찰… 검찰 “드문 케이스” 접수 취소 [사건수첩]

경찰이 단순 절도 사건을 수십건으로 쪼개 실적을 부풀렸다는 의혹이 제기돼 논란이 일고 있다.

경북 구미경찰서가 한건의 절도사건을 수십건으로 나눠서 보고해 실적 부풀리기를 시도했다는 의혹이 제기됐다.

경찰이 단순 절도 사건을 수십건으로 쪼개 실적을 부풀렸다는 의혹이 제기돼 논란이 일고 있다. 사진은 기사 이해를 돕기위해 AI(인공지능)을 사용하여 제작한 사진. Chat GPT 생성

26일 대구지검 김천지청 등에 따르면 지난 3월 경북 구미시의 한 마트에서 40대 직원이 51차례에 걸쳐 약 70여만원어치의 물품을 훔친 것으로 드러났다.

이후 사건을 수사한 구미경찰서는 해당 사건을 51건의 절도사건으로 나눠 검찰에 송치했지만 검찰은 사건 접수를 취소했다.

김천지청 관계자는 취소 이유에 대해 "사건이 아직 수사 중이라 자세한 사항을 밝힐 수는 없지만 유사한 사안과 비교했을 때 수십 건으로 나눠서 접수한 경우는 보기 드물다"고 밝혔다.

실적 부풀리기 의혹에 대해 구미경찰서는 "사건을 맡은 담당자의 작성 지침 미숙지에 따른 단순 실수"라고 해명했다.

구미경찰서 관계자는 "분명히 잘못한 것이 맞다"라면서도 실적 부풀리기라는 의혹에 대해선 선을 그었다.

그는 "내부적으로 활용되는 절도 발생원 작성 지침이 2016년 수정됐다. 이에 따라 동일 장소에서 발생한 여러 차례의 범죄는 최초의 사건을 적시한 뒤 한 건으로 정리해 검찰에 송치해야 하는데 담당 직원이 이를 숙지하지 못한 것으로 확인했다"고 말했다.

이어 "내부적으로 재발 방지를 위한 교육 등을 검토 중이다"라며 "지침 미숙지에 따른 실수이지 실적 부풀리기는 전혀 아니다"라고 덧붙였다.

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