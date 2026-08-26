김보현, 현재 남자친구와 내년 ‘결혼’ 발표

티빙 오리지널 예능 ‘환승연애’ 시즌1 출연자로 이름을 알린 김보현이 현재 교제 중인 연인과 결혼을 준비하고 있다고 밝혔다.

티빙 오리지널 예능 ‘환승연애’ 시즌1 출연자로 이름을 알린 김보현이 현재 교제 중인 연인과 결혼을 준비하고 있다고 밝혔다. 보현Bohyun

김보현은 최근 자신의 유튜브 채널 ‘보현’에서 구독자들의 궁금증에 답하는 영상을 공개했다. 그는 연애와 결혼에 관한 질문도 이어진 가운데, 그는 현재 남자친구와의 관계와 앞으로의 계획을 솔직하게 전했다. 영상은 ‘20만 Q&A | 환승연애 출연자랑 연락하시나요? 결혼에 대한 가치관? 딩크 여부? 20대를 위한 조언?’이라는 제목으로 게재됐다.

김보현은 연상의 남자친구와는 약 1년 6개월째 만남을 이어가고 있다고 전했다. 두 사람은 지인의 소개를 통해 처음 인연을 맺은 것으로 알려졌다. 김보현은 연인의 직업에 대해서는 일반 회사원이라고 설명했다.

특히 두 사람이 단순히 연애를 이어가는 데 그치지 않고 결혼을 염두에 두고 관계를 발전시키고 있다는 점을 전해 관심을 모았다. 김보현은 “지금 남자친구와 내년 결혼 목표로 준비 중이다”고 밝혔다.

이날 그는 “결혼 뿐만 아니라 외롭다는 이유로 누군가를 옆에 두지 않아야 한다”고 전하면서 “둘이 함께 힘을 내야 하는 부분이 있는데 외면하면 안 된다고 생각한다”며 책을 추천하기도 했다.

김보현의 발언은 현재의 연애가 결혼을 고려할 정도로 안정적인 관계로 이어지고 있음을 직접 알렸다는 점에서 눈길을 끈다.

자녀 계획에 대해서도 밝혔다. 김보현은 “딩크는 아는데 당장 계획은 없고 아주 먼 미래라고 생각한다”고 솔직하게 털어놨다.

김보현은 지난 2021년 방영한 ‘환승연애’ 시즌1에 출연해 대중에게 얼굴을 알렸다. 프로그램을 통해 연애사를 공개하며 주목받은 이후에는 자신의 유튜브 채널을 중심으로 다양한 콘텐츠를 선보이며 크리에이터로 활동해 오고 있다.

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