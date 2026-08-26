김민석, 청와대 만찬 끝나고 李에 “인요한 대한적십자사 회장 인준 않았으면”

더불어민주당 김민석 대표가 이재명 대통령에게 인요한 전 국민의힘 의원을 대한적십자사 회장에 인준하지 않는게 좋겠다고 건의한 것으로 알려졌다.

더불어민주당 김민석 대표가 26일 경북 안동시 민주당 경북도당 사무실에서 열린 최고위원회의에서 생각에 잠겨 있다. 연합뉴스

더불어민주당 박성준 수석대변인은 26일 경북 안동 현장 최고위원회의 뒤 기자들과 만나 “어제(25일) 청와대 만찬이 끝나고 당대표가 따로 이 대통령과 시간을 가졌다”며 “그 자리에서 김민석 대표가 당내외 의견을 수렴한 결과 인 전 의원을 회장으로 인준하지 않는게 좋겠다고 대통령께 건의했다”고 밝혔다.

박 수석대변인은 ‘이 대통령 대답이 있었느냐’는 질문엔 “(김 대표가) 당 내외 의견을 수렴한 결과만 말씀드린 것”이라고 답했다.

앞서 적십자사는 지난 6월 22일 중앙위원회 의결을 통해 인 전 의원을 회장으로 선출했다. 하지만 인 전 의원이 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대한 바 있어 논란이 일고 있다. 보건의료·시민사회단체들은 인 전 의원의 의료관, 12·3 계엄 및 탄핵 국면에서 보인 행보를 문제 삼아 부적격 인사라고 비판한다.

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