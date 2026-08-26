김민석, 청와대 만찬 끝나고 李에 “인요한 대한적십자사 회장 인준 않았으면”

더불어민주당 김민석 대표가 이재명 대통령에게 인요한 전 국민의힘 의원을 대한적십자사 회장에 인준하지 않는게 좋겠다고 건의한 것으로 알려졌다.
더불어민주당 박성준 수석대변인은 26일 경북 안동 현장 최고위원회의 뒤 기자들과 만나 “어제(25일) 청와대 만찬이 끝나고 당대표가 따로 이 대통령과 시간을 가졌다”며 “그 자리에서 김민석 대표가 당내외 의견을 수렴한 결과 인 전 의원을 회장으로 인준하지 않는게 좋겠다고 대통령께 건의했다”고 밝혔다.
박 수석대변인은 ‘이 대통령 대답이 있었느냐’는 질문엔 “(김 대표가) 당 내외 의견을 수렴한 결과만 말씀드린 것”이라고 답했다.
앞서 적십자사는 지난 6월 22일 중앙위원회 의결을 통해 인 전 의원을 회장으로 선출했다. 하지만 인 전 의원이 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대한 바 있어 논란이 일고 있다. 보건의료·시민사회단체들은 인 전 의원의 의료관, 12·3 계엄 및 탄핵 국면에서 보인 행보를 문제 삼아 부적격 인사라고 비판한다.
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