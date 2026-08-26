윤석민, '이영애·고윤정 닮은 꼴' 아내에 망언…"맛이 갔다"

전 야구선수 윤석민이 미모의 아내를 향한 거침없는 발언을 쏟아냈다.

25일 방송된 SBS '동상이몽2-너는 내 운명'에는 결혼 11년 차 윤석민·김수현 부부가 출연했다.

김수현. SBS '동상이몽2-너는 내 운명' 캡처

방송에서 김수현을 본 이지혜는 "고윤정도 있고 이영애도 있다"며 칭찬했다.

이에 윤석민은 "원래는 더 예뻤는데 맛이 간 거"라며 "연애할 때 더 예뻤다"고 말해 패널들을 놀라게 했다.

김구라가 "그렇게 따지면 너도 맛이 갔다"고 지적하자 윤석민은 "저는 맛이 가게 태어났다"고 받아쳤다.

배우 김예령의 딸인 김수현은 과거 연기를 전공하고 배우의 꿈을 키웠다고 밝혔다. 그는 "조금 잘해보려고 하던 찰나에 윤석민 씨가 낚아채는 바람에 배우의 꿈을 접었다. 지금은 두 아이를 키우는 주부가 됐다"고 말했다.

윤석민은 "당시 제가 아내를 많이 좋아했다. 딱 봐도 예쁘지 않으냐"며 애정을 드러냈다. 하지만 "배우로 성공하기가 쉽지 않다. 저와 결혼한 것이 잘한 선택"이라고 말해 다시 한번 원성을 샀다.

김수현은 남편이 자신의 잘 나오지 않은 사진을 SNS에 올린 뒤 "내가 아깝다"는 글을 남겼다고 폭로했다.

이에 대해 윤석민은 "저는 진심으로 제가 아깝다고 생각한다"며 "실제로 살아가는 데 있어서 상위 10% 안에 들어가는 행복한 가정을 꾸리기 위한 노력을 한다는 점에서 내가 아깝다는 뜻"이라고 설명했다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지