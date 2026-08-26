이엘 "유기 동물 보호소인 줄 알았는데" 신종 펫숍 문제 지적

배우 이엘이 유기 동물 보호소 및 입양센터를 가장한 신종펫숍 문제를 지적했다.
이엘은 25일 소셜미디어에 "요즘 유기 동물 보호소 및 입양센터를 가장한 신종펫숍이 늘고 있다. 신종펫숍의 가장 큰 문제는 겉으로 보이는 모습만으로는 일반 보호소와 쉽게 구분하기 어렵다는 점"이라고 했다.
그는 "보호소처럼 꾸며진 공간이나 SNS 계정, 입양을 연상시키는 표현을 통해 동물을 입양하고 싶었던 사람의 선의가 동물 판매에 이용될 수 있다"고 말했다.
이어 "그리고 최근 인스타그램에서 보셨을 수도 있는 '자유보호소' 역시 실제 보호소가 아니였다"며 "신종펫숍의 문제를 알리기 위해 동물자유연대가 실제 운영 방식을 재현해 만든 캠페인 계정이라고 한다"고 했다.
또 "'보호소' 라는 이름과 이미지를 영업에 이용하지 못하도록 제도적 규제를 마련하기 위한 법 개정 서명 캠페인을 진행하고 있다"며 참여를 촉구했다.
한편 신종 펫숍은 유기동물 보호소나 입양센터 등을 가장해 반려동물을 판매하는 업체를 말한다.
<뉴시스>
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