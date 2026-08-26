자기 전 스마트폰 못 놓는 습관…‘실명’ 위험 큰 병 부른다

어두운 곳에서 스마트폰을 장시간 보는 습관이 급성폐쇄각녹내장의 발병 위험을 높일 수 있어 주의가 필요하다.

의료진은 어두운 곳에서 휴대전화를 보는 습관을 줄이고, 갑작스러운 눈 통증이나 시야 이상이 나타나면 즉시 안과 진료를 받아야 한다고 조언한다.

어두운 곳에서 스마트폰을 장시간 보는 습관은 녹내장의 발생 위험을 높여 주의가 필요하다. 게티이미지뱅크

26일 의료계에 따르면 급성폐쇄각녹내장은 눈 속 방수가 빠져나가는 통로인 전방각이 갑자기 막히면서 안압이 급격히 상승하는 질환이다. 안압이 수 시간 내 40~60㎜Hg 이상으로 치솟을 수 있으며, 고안압 상태가 지속되면 시신경이 빠르게 손상돼 심하면 실명으로 이어질 수 있다.

개방각녹내장이 방수 배출 기능이 서서히 떨어지면서 시야가 점차 좁아지는 것과 달리 급성폐쇄각녹내장은 증상이 갑자기 나타나는 것이 특징이다.

특히 어두운 환경에서 스마트폰이나 다른 화면을 오래 보면 동공이 커지면서 전방각이 더 좁아질 수 있어 발병 위험을 높이는 요인으로 거론된다.

폐쇄각녹내장은 국내 전체 녹내장 환자의 약 15~20%를 차지하며, 이 가운데 급성 발작 형태는 2~5% 미만으로 알려져 있다. 동양인은 서양인보다 안구 구조가 작고 전방이 얕은 경우가 많아 상대적으로 위험이 높다.

60~70대 고령층과 여성, 원시 환자, 가족력이 있는 사람은 특히 주의해야 한다. 한쪽 눈에 급성폐쇄각녹내장이 발생했다면 반대쪽 눈도 비슷한 구조일 가능성이 있어 양쪽 눈을 함께 검사하는 것이 중요하다.

대표적인 증상은 갑작스러운 극심한 눈 통증, 시력 저하, 눈 충혈, 불빛 주변에 무지개처럼 번져 보이는 현상이다. 심한 두통과 메스꺼움, 구토가 동반되기도 해 뇌졸중이나 편두통, 소화기 질환 등으로 오인할 수 있다.

급성폐쇄각녹내장은 치료가 늦어질수록 시신경 손상이 커질 수 있다. 통상 발병 후 48~72시간 이내를 골든타임으로 보지만, 고안압 상태가 몇 시간만 지속돼도 회복하기 어려운 손상이 발생할 수 있어 가능한 한 빨리 치료해야 한다.

치료가 늦어지면 홍채 유착 등 안구 구조가 영구적으로 변형될 수 있고, 장기간 방치하면 만성 녹내장으로 진행할 수도 있다.

김미진 순천향대 부천병원 안과 교수는 “급성폐쇄각녹내장은 조기에 발견하면 충분히 예방하고 치료할 수 있지만 두통과 구토 때문에 안과 질환임을 모르고 골든타임을 놓치는 경우가 많다”며 “원인을 알 수 없는 심한 두통과 눈 통증, 시야 흐림, 불빛 주변의 무지개 잔상이 나타난다면 즉시 안과 진료를 받아야 한다”고 말했다.

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