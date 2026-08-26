고소영, 16년 만에 40kg대 진입…“3~4kg 천천히 뺐다”

사진=고소영 유튜브 화면 캡처

배우 고소영(53)이 16년 만에 40kg대 체중을 회복했다며 철저한 자기관리 근황을 공개했다.

고소영은 지난 25일 자신의 유튜브 채널에 공개된 영상에서 직접 체중계에 올라 몸무게를 측정했다. 측정 결과 고소영의 체중은 49.2kg으로 나타났다.

이날 고소영은 팔찌와 마이크까지 모두 내려놓고 체중 측정에 나섰다. 그는 측정을 앞두고 “49.9kg은 50kg 아니냐. 진짜 잴 거냐”며 긴장한 모습을 보였지만, 실제 체중이 49.2kg으로 나오자 40kg대 진입에 성공했다.

고소영은 지난 3월부터 식단과 생활 습관을 조절하며 체중을 감량했다고 밝혔다. 그는 “3월부터 시작해서 3~4kg을 천천히 뺐다”며 “갑자기 빼면 기운이 없다”고 말했다.

이어 자신의 관리 비법에 대해 “식단이 가장 중요하다. 목표를 이루기 위해서는 몸의 희생이 따라야 한다”고 설명했다.

특히 술과 저녁 약속을 줄인 것이 큰 영향을 미쳤다고 전했다. 고소영은 “술을 거의 끊었다. 술 약속을 다 없앴고 저녁 약속도 아예 없앴다”고 밝혔다.

앞서 고소영은 지난 4일 공개된 영상에서도 당시 체중이 51kg이라고 밝히며 “내 인생에 ‘4’자 한번 다시 그려보겠다”고 다이어트 목표를 공개한 바 있다. 이후 꾸준한 관리를 이어간 끝에 40kg대 체중을 달성했다.

다만 체중 측정을 앞두고는 다소 극단적인 관리법을 공개하기도 했다. 고소영은 “솔직히 어제부터 굶었다. 배고프다”며 “물도 먹지 않았다”고 말했다.

이어 “남편에게 내일 몸무게를 잰다고 했더니 수분을 빼면 몸무게가 줄어든다면서 물을 마시지 말라고 하더라”고 밝혀 웃음을 자아냈다. 이후 물을 마시는 모습을 보여 남편 장동건의 조언을 둘러싼 에피소드를 유쾌하게 전하기도 했다.

고소영은 최종 목표 체중도 밝혔다. 그는 “희망 몸무게는 결혼 당시 체중이었던 47kg”이라며 현재 체중에서 추가 감량을 이어갈 뜻을 내비쳤다.

영상에서는 다이어트 전후 얼굴 비교 사진도 공개됐다. 한층 갸름해진 얼굴선이 눈길을 끌면서 고소영의 꾸준한 자기관리에도 관심이 쏠렸다.

고소영은 2010년 배우 장동건과 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 최근에는 자신의 유튜브 채널을 통해 일상과 자기관리 방법 등을 공개하며 팬들과 활발하게 소통하고 있다.

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