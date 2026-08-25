李 “당정청은 하나”… 당내 통합 재강조

이재명 대통령이 25일 더불어민주당 신임 지도부와 만찬을 갖고 “당정청은 하나”라며 원팀 정신과 당내 화합을 강조했다. 전당대회 과정에서 깊어진 계파 갈등을 수습하고 새 지도부가 국정 뒷받침에 한목소리를 내달라는 뜻으로 풀이된다.



이 대통령은 이날 청와대 본관 인왕실에서 김민석 대표와 한병도 원내대표, 최고위원 등 민주당 신임 지도부를 만나 “대통령은 민주당이 만들어낸, 피워낸 꽃이고 정부 역시 민주당이 만들어낸 정부”라고 말했다. 이어 “정책 집행 과정에서 당이든 정부든 청와대든 일방적으로 혼자 해낼 수 있는 일은 매우 제한적”이라며 “민주당과 정부, 청와대가 힘을 합쳐 국민이 체감할 수 있는 더 나은 삶과 대한민국의 미래를 만들어 보여주기를 기대한다”고 했다. “정치의 본질은 요란한 구호나 아름다운 주장이 아니라 국민들의 더 나은 삶을 현실적으로 만들어내는 것”이라고도 강조했다.

“원팀으로” 이재명 대통령이 25일 청와대에서 열린 더불어민주당 신임 지도부 만찬에 앞서 참석자들과 두 손을 맞잡고 기념촬영을 하고 있다. 앞줄 왼쪽부터 강훈식 대통령 비서실장, 최민희 최고위원, 김민석 대표, 이 대통령, 한병도 원내대표, 박선원 최고위원, 홍익표 청와대 정무수석. 청와대 제공

전당대회 이후 당내 통합도 거듭 강조했다. 이 대통령은 “차이가 아무리 크다 해도 우리가 극복해야 할 상대와의 차이만큼 크지는 않다”며 “다른 점을 찾아내기 시작하면 원수의 길로 갈 것이고, 같은 점을 찾아내면 우애 있는 형제가 될 것”이라고 말했다. 그러면서 민주당 구성원들에게 “서로의 작은 차이를 넘어서서 위대한 대한민국을 만드는 일에 전력 질주해 나가기를 기대한다”고 당부했다.



김 대표는 “이제야말로 당이 본격적으로 걷어붙이고 실력 발휘를 해 대통령의 국정운영을 뒷받침해야 할 시기”라며 “대통령이 걱정하는 일 없도록 확실하게 일 잘하는 지도부가 되겠다”고 화답했다. 또 몇 차례 최고위원회의를 거치며 내부적으로 토론할 사안은 토론하되 대외 메시지는 국정과 국가적 현안 해결에 집중하는 방향으로 자연스럽게 맞춰지고 있다고 설명했다. 한 원내대표는 다음 주 시작되는 정기국회를 “이재명정부의 성공과 민주당의 성패를 가늠할 분수령”으로 규정했다. 주요 국정과제를 연내 입법하고 메가특구법과 내년도 예산안, 미래대응기금 설치법 등을 차질 없이 처리해 “대통령의 국정 철학과 성과를 입법과 예산으로 완성하겠다”고 밝혔다.



이날 만찬에서는 정기국회 입법·예산 전략과 민생 성과 창출 방안을 비롯해 전당대회 이후 당내 통합과 당정청 메시지 조율 문제 등이 논의된 것으로 알려졌다. 주요 정책과 입법 과정에서 당정청이 사전에 충분히 협의해 엇박자를 최소화할 필요성에 대해서도 의견을 나눈 것으로 전해졌다. 만찬에는 한정애 사무총장, 권칠승 정책위의장과 최민희·서미화·박선원·한민수·이성윤 최고위원 등이 참석했다. 청와대에서는 강훈식 비서실장과 홍익표 정무수석 등이 자리했다. 생선회와 인삼 오골계죽, 한우 꽃등심구이, 민어탕 등 육·해·공을 아우르는 메뉴가 제공됐다.

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