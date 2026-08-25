한낮 최고 36도 무더위 계속…수도권·강원 일부 비 [내일날씨]

수요일인 26일은 전국적으로 무더위가 이어지는 가운데 수도권과 강원도를 중심으로 비가 내리겠다. 남부지방과 제주는 대체로 맑겠고 낮 기온은 최고 36도까지 올라 무더위가 이어지겠다. 낮 기온은 최고 36도까지 오르며 무더위가 이어질 전망이다.

서울 용산구 국립중앙박물관에서 시민들이 양산을 쓰고 이동하고 있다. 뉴시스

25일 기상청에 따르면 26일 아침 최저기온은 22~26도, 낮 최고기온은 27~36도로 예상된다. 전국 대부분 지역에 폭염특보가 내려진 가운데 최고체감온도는 대체로 33도 안팎, 일부 충남권과 남부지방에서는 35도 안팎까지 오르겠다.

주요 도시별 아침 최저기온은 서울 25도, 인천 25도, 춘천 23도, 강릉 25도, 대전 24도, 대구 24도, 전주 24도, 광주 24도, 부산 26도, 제주 27도다.

낮 최고기온은 서울 31도, 인천 29도, 춘천 29도, 강릉 33도, 대전 33도, 대구 35도, 전주 34도, 광주 35도, 부산 35도, 제주 34도로 예보됐다.

중부지방은 대체로 흐린 가운데 아침부터 저녁 사이 수도권과 강원 내륙·산지, 강원 북부 동해안을 중심으로 비가 내리겠다.

예상 강수량은 경기 북동부와 강원 북부 내륙·산지 5~60㎜, 서울·인천과 경기 북서부·남동부, 서해5도 5~30㎜다. 강원 중·남부 내륙·산지와 강원 북부 동해안에도 5~30㎜의 비가 예상된다.

비가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 칠 수 있다. 짧은 시간 강한 비가 집중되거나 가시거리가 급격히 짧아질 수 있어 시설물 관리와 교통안전에 각별한 주의가 필요하다.

남부지방과 제주도는 대체로 맑아 강한 햇볕이 내리쬐면서 기온이 크게 오르겠다. 비가 내리는 지역은 기온이 일시적으로 내려가겠지만 비가 그친 뒤에는 높은 습도로 인해 다시 더워질 전망이다.

미세먼지 농도는 전 권역이 ‘좋음’~‘보통’ 수준을 보이겠다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지