‘가람이병기·최명희 청년문학상 도전하세요’… 전북대, 이달 말까지 공모

전북대학교가 국내 대학 문학상 가운데 최대 규모로 꼽히는 ‘가람이병기청년시문학상’과 ‘최명희청년소설문학상’을 이달 말까지 공모한다.

전북대신문방송사가 주관하는 이번 문학상은 대학생과 고등학생 부문으로 나눠 시와 단편소설을 공모한다. 시 부문은 시조를 포함해 3편 이상, 소설 부문은 1편 이상을 제출하면 된다.

당선자에게는 총 1100만원의 상금이 수여되며, 수상작은 오는 10월 발행되는 ‘전북대신문’ 개교 기념 특집호를 통해 발표된다.

전북대는 ‘난초 시인’ 가람 이병기와 소설 ‘혼불’의 작가 최명희를 추모하고 두 문인의 문학정신을 계승하기 위해 2001년부터 이 문학상을 운영하고 있다. 그동안 이 문학상은 한국 문단을 이끌 신예 작가와 시인을 발굴하는 등용문 역할을 해왔다. 권상혁·김보현·김학찬·손홍규·이갑수·전아리·허태연 소설가와 박성준·백상웅·이혜미·조율 시인 등이 이 문학상을 거쳤다.

고등학생 수상자들도 각종 청소년 문학 공모전과 백일장에서 좋은 성과를 거두며 문학적 역량을 이어가고 있다.

전북대 관계자는 “이번 문학상을 통해 젊은 문학도들이 자신의 작품을 세상에 선보이고, 한국 문학을 이끌 새로운 작가와 시인이 발굴되길 기대한다”고 말했다.

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