계명대 시각디자인과, 프랑스 파리 국제 공모전서 7개 상 휩쓸어

계명대학교는 시각디자인과가 프랑스에서 열린 국제 디자인 공모전 ‘디엔에이(DNA) 파리 디자인 어워드 2026’에서 수상작 3건과 장려상(입선) 4건을 받으며 세계적인 디자인 경쟁력을 입증했다고 25일 밝혔다. 시상식은 11월 6일 프랑스 파리에서 열린다.

‘DNA 파리 디자인 어워드 2026’에서 수상작(위너)을 받은 장순규(가운데) 교수와 학생들이 기념촬영을 하고 있다. 계명대학교 제공

이번에 선정된 작품에는 전공 수업에서 개발한 미래 서비스와 사용자 경험을 제안하는 디자인 개념을 비롯해, 생성형 인공지능(AI) 영상 상영회를 위해 제작한 홍보 시각물(포스터), 지역 대학생들이 참여한 연합 동아리 공모전 출품작, 공동 디자인 기획 등이 포함됐다.

이 행사는 전 세계 70여 개국 디자이너와 기관이 참여하는 국제 공모전이다. 매년 창의성, 혁신성, 디자인 완성도 등을 기준으로 우수한 작품을 선정해 시상한다.

이 대학 시각디자인과는 전문가 부문 2건(수상작 1, 장려상 1)과 학생 부문 5건(수상작 2, 장려상 3) 등 총 7건의 수상작을 배출했다. 전공 교육과 연구를 기반으로 한 디자인 기획의 완성도를 국제적으로 인정받은 결과다. 학생들은 수업에서 배운 이론과 기술을 실제 기획에 적용하고, 이를 연구 발표와 국제 공모전 출품으로 확장했다. 아이디어 기획부터 조사∙분석, 시제품(프로토타입) 제작, 시각화, 논문 발표, 공모전 출품까지 디자인 전 과정을 경험할 수 있도록 한 실무 중심의 교육 방식이 성과로 이어졌다는 평가다.

‘DNA 파리 디자인 어워드 2026’ 수상작(위너) ‘대한민국 도시수집 누비(NUBI)’ 외 3개 작품. 계명대학교 제공

특히 수상작(위너)으로 뽑힌 ‘대한민국 도시수집 누비(NUBI)’는 여행 활성화를 위한 위치 기반 서비스다. 이 작품은 오락화(게임화) 전략을 적용해 이용자가 지속해서 다시 방문하도록 설계해 심사위원들의 높은 평가를 받았다.

총괄 지도한 장순규 교수(시각디자인과)는 “학생들이 자신만의 관점을 논리적인 발전시키고 이를 실제 서비스와 사용자 경험으로 구현하도록 교육하고 있다”며 “앞으로도 기획 중심 교육을 통해 학생들의 아이디어가 연구와 실무 성과로 이어지도록 지원을 이어가겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지